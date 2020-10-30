伊州餐廳告州府損利 法官裁決暫可堂食

由於伊利諾州 多處確診率連續幾天超過8%，州長普立茲克近日宣布禁止餐廳酒吧提供堂食，不過，伊州 日內瓦鎮(Geneva)的一家美式餐廳FoxFire不服州長禁令，向法院提出告訴，肯恩郡(Kane)法官布屈(Kevin Busch)裁決，關閉這家餐館室內用餐，將對其造成無法彌補的損害，因此允許這家餐館暫時繼續開放堂食，法官也排定舉行聽證會，考慮對此問題做出永久性裁決。

FoxFire餐廳最近才因有三名員工確診感染新冠病毒，自願停業了約一周，該店東主古伯(K.C. Gulbro)表示，餐廳停業七天大概損失3萬5000元的收入，為了支付餐館每個月高達10萬元的開銷，同時讓50名員工保有工作，「一旦餐館關閉，恐怕就會永遠停業了」，他說，他的餐廳提供堂食一定會遵守肯恩郡衛生局的各項防疫 規定。

古伯說，儘管州府要求該鎮的所有餐廳必須停止室內營業，但目前全州各地仍有餐廳未經法院許可，卻還是為上門顧客進入餐館用餐，他說，其他餐廳業主正計畫對州府提出集體訴訟。

普立茲克的禁止堂食規定，主要依據全州11個防疫區的狀況而分別頒佈，只要某區域的七天平均確診率連續三天超過8%，且住院或死亡人數增加，都將對該區縮緊開放措施。

伊州衛生廳官員表示，許多染疫者在確診前去過的地方，以餐廳和酒吧排名第二，研究發現，到餐廳者的確診率是未去餐廳者的兩倍，但是餐廳業者對此批評，該項研究沒有充分的數據證明餐廳就是感染源。

伊利諾州檢察長辦公室發言人湯姆森(Annie Thompson)說，全伊州已有9500多人死於新冠病毒，全州逾半郡縣疫情都已經達到危險等級，採取更嚴格的防疫措施勢在必行。

肯恩郡衛生局執行主任傑佛斯(Barbara Jeffers)說，該郡會尊重法官的判決，讓FoxFire繼續開放堂食。

傑佛斯建議，該郡餐廳最好仿效芝加哥部分業者使用圓頂小屋(igloo)讓顧客在戶外用餐，然而現行法規對於戶外放置瓦斯暖氣爐有防火規定，加上天氣太冷時，暖氣效果有限，很多顧客並不願意在戶外用餐。