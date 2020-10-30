芝市長妥協 伊州長禁堂食今起實施

從30日起，芝加哥餐館、酒吧禁止提供堂食服務。(特派員黃惠玲/攝影)

由於30日起芝加哥 餐館禁止堂食的的防疫 新規引起譁然，一開始因擔憂此舉嚴重傷害芝城經濟活動的芝加哥市市長萊特福特，經與伊利諾州州長普立茲克長談，已經改變反對態度，普立茲克表示，目前伊州11個防疫區中，多達九個區的疫情 都拉警報，重採縮緊政策是必須措施。

普立茲克坦承，宣布芝加哥防疫新規前，沒有先告知萊特福特，但他堅持「芝加哥不能從病毒中免疫」，因此也不會放寬任何應對措施的施行。

萊特福特說，針對這項新令，她與州長商談了至少一小時，最後決定不再反對禁止餐館堂食的新規。

在萊特福特發表聲明不再反對關閉餐廳、酒吧堂食後，也呼籲大家「以各種形式支持地方餐館、商家」，因為這些小企業比平常更需要公眾的幫助。

除芝加哥市外，普立茲克也將湖郡、麥克亨利郡列入禁止餐館與酒吧堂食名單，戶外用餐區需在晚間11時關閉，同時各種集會、活動不准超過25人或客容量25%的標準，他並警告，州警將加強落實新的規定執行。

包括春田市在內的防疫第三區，因確診率連續三天超過8%，29日也列入禁堂食範圍。伊州目前僅剩中部兩個防疫區還未施行上述禁令，

29日伊州新增的病例數再創新高達6363個，死亡人數則增加了56名，全州平均七天的確診率，提高到6.9%，10月初此數據只有3.4%。

對於許多民眾、商家批評新的堂食禁令不當，普立茲克辯護表示，之前實施過同樣的措施，成功讓兩個防疫區的感染人數下降。

芝加哥郊區的州議會眾議員鄧肯(Jim Durkin)說，他的選區中已經有餐館提告州長，「那些經營幾十年生意的人，眼睜睜看著企業進入破產程序」，他說，他希望州長與市長合作，協商出保護商家與公眾健康的解決方案。

部分民代與地方政府官員也對州長提出禁止餐館堂食有助遏止疫情的說法，鄧肯與兼任州眾議員與羅斯蒙特市(Rosemont)市長職務的史蒂芬斯(Brad Stephens)說，根據杜佩琪郡的染疫追蹤報告，郊區的疫情擴散與餐館、酒吧關連不大。