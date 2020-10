想要快樂健康養老 提早規畫退休生活

高燕彬說,最新的養老新觀念是「不僅要活得健康,還要活得快樂」。(高燕彬臉書)

明州台灣 同鄉婦女會日前主辦了一場「在地老化的省思」雲端演講,主講員高燕彬說,最新的養老新觀念是「適地老化」,且提早規畫退休 生活,才能做好「活得健康,活得快樂」的最佳養老準備。

現任台灣樂齡事業中心執行長的高燕彬表示,「在地老化」(aging in place)是1960年代來自歐洲的觀念,就是改善居家環境幫助老人獨立過尊嚴的生活 ,使長輩們不必搬進養老院,而「老人」加「老宅」是一種雙老,因為老屋可能影響健康,例如家裡沒有電梯不方便出門,或是住在路邊影響睡眠品質等,因此在家養老的人要考慮增加無障礙設施,注意家中擺設、光線、上下樓梯等動線防止跌倒,並且就近有醫療服務。另外也要考慮老人寂寞、無助、孤單的感受。

畢業於台北醫學院的高燕彬,進一步分享養老新觀念是:不僅要活得健康,還要活得快樂,「在地老化」需要考慮是否有健康優質環境、醫療長照、居家安全和社交娛樂,當這些條件不夠時,就要考慮離家養老的「適地老化」(aging in the right place)。

高燕彬曾於2002年在明尼蘇達大學研究公共衛生、醫療服務和居家照顧,他說,親戚在美國 生病後住進有醫療、養老的社區,家人也能住進該社區方便照顧,這種結合健康自理、康復之家、失智中心等功能的連續型照顧社區(Continuing care retirement community)印象深刻,因此回台後著手規畫興建這類退休社區。

他提到,適地養老的積極目標之一是復能(reablement) ,意即當生病了,也不要放棄復健而造成身體退化,只要用對方式就可能慢慢地恢復身體基本功能,但自己也要努力,不能光靠別人幫忙。

高燕彬建議大家退休前就要提早規畫未來生活,才能為老年健康快樂生活做最好準備。