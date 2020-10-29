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想要快樂健康養老 提早規畫退休生活

記者陳曼玲╱明尼蘇達州報導
高燕彬說，最新的養老新觀念是「不僅要活得健康，還要活得快樂」。(高燕彬臉書)
高燕彬說，最新的養老新觀念是「不僅要活得健康，還要活得快樂」。(高燕彬臉書)

明州台灣同鄉婦女會日前主辦了一場「在地老化的省思」雲端演講，主講員高燕彬說，最新的養老新觀念是「適地老化」，且提早規畫退休生活，才能做好「活得健康，活得快樂」的最佳養老準備。

現任台灣樂齡事業中心執行長的高燕彬表示，「在地老化」(aging in place)是1960年代來自歐洲的觀念，就是改善居家環境幫助老人獨立過尊嚴的生活 ，使長輩們不必搬進養老院，而「老人」加「老宅」是一種雙老，因為老屋可能影響健康，例如家裡沒有電梯不方便出門，或是住在路邊影響睡眠品質等，因此在家養老的人要考慮增加無障礙設施，注意家中擺設、光線、上下樓梯等動線防止跌倒，並且就近有醫療服務。另外也要考慮老人寂寞、無助、孤單的感受。

畢業於台北醫學院的高燕彬，進一步分享養老新觀念是：不僅要活得健康，還要活得快樂，「在地老化」需要考慮是否有健康優質環境、醫療長照、居家安全和社交娛樂，當這些條件不夠時，就要考慮離家養老的「適地老化」(aging in the right place)。

高燕彬曾於2002年在明尼蘇達大學研究公共衛生、醫療服務和居家照顧，他說，親戚在美國生病後住進有醫療、養老的社區，家人也能住進該社區方便照顧，這種結合健康自理、康復之家、失智中心等功能的連續型照顧社區(Continuing care retirement community)印象深刻，因此回台後著手規畫興建這類退休社區。

他提到，適地養老的積極目標之一是復能(reablement) ，意即當生病了，也不要放棄復健而造成身體退化，只要用對方式就可能慢慢地恢復身體基本功能，但自己也要努力，不能光靠別人幫忙。

高燕彬建議大家退休前就要提早規畫未來生活，才能為老年健康快樂生活做最好準備。

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