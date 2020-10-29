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大選最後衝刺 白登打抗疫牌 川普通宵造勢

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

中西部搖擺州疫情糟 川普一頭熱 衝擊選民投票意向

特派員黃惠玲╱綜合報導
威州的威納巴格郡染疫人數持續增加。(Winnebago County衛生局臉書)
威州的威納巴格郡染疫人數持續增加。(Winnebago County衛生局臉書)

「我從來不覺得川普一無是處」，過去20年來從未把票投民主黨的威斯康辛州一所大學歷史教授羅亞康諾(Gabe Loiacono)說，但川普似乎仍然不夠重視新冠疫情，「太多一廂情願的想法，缺乏明確的指導」，雖然他理解川普總統說他是因為要做好鼓舞民心、保持正面的角色，「我仍覺得他這樣做是錯誤的」，今年大選他決定轉向投給白登一票。

川普27日到密西根州的蘭辛市(Lasing)與威州的西薩勒姆市(West Salem)舉辦大型造勢集會，而威州與多個位於中西部北部的地區的州，近日新冠病例屢創新高，疫情越來越嚴重，包括四年前川普領先9.4%的愛阿華州，確診病例也持續增加。

威州馬逵特大學(Marquette University)法學院民調中心主任佛蘭克林(Charles Franklin)說，處理新冠疫情受到肯定與否，是預測投票的重要指標之一，而川普應對疫情的措施，已經威脅到他在威州的地位，四年前川普在該州多拿了2萬3000多票。

威州、愛阿華州的每日新增病例，最近都擠入全美最高前10名。

美聯社報導，川普2016年在威州藍領聚居的威納巴格郡(Winnebago County)拿下最多選票，依據約翰霍普金斯大學的數據，威郡目前新冠染疫人數高居全州前10名。

這個趨勢與愛阿華州相似，愛州藍領工人聚居的杜邦奎郡(Dubuque County)在過去兩周的新冠增加病例也高居愛州前10名，這個郡從1950年代開始，向來都傾向民主黨，而川普四年前的得票數微幅領先民主黨。

馬逵特大學民調顯示，白登在威州的支持度，持續微幅領先川普，此外，川普處理疫情的方式，也造成其支持率從3月份的51%，下降到10月份的41%。

愛州德梅因紀事報(Des Moines Register)與蒙茅斯大學(Monmouth University)的民調顯示，愛阿華州對於川普處理疫情的看法，也是負面多於正面，目前該州兩人支持率不相上下，蒙大民調主管莫瑞(Patrick Murray)說，川普處理疫情的方式，影響其在愛州的支持率。

然而無視於中西部密西根州、俄亥俄州、威斯康辛州、愛阿華州等搖擺州不斷增加的新冠病例，川普在選前一周仍舊在這些地方密集安排了大型造勢。

川普 疫情 愛阿華州

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