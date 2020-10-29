我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選最後衝刺 白登打抗疫牌 川普通宵造勢

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

服務華埠選民 免費乘車去投票 即起受理預約

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
華埠更好團結聯盟呼籲華裔選民踴躍投票。(特派員黃惠玲/攝影)
華埠更好團結聯盟呼籲華裔選民踴躍投票。(特派員黃惠玲/攝影)

今年由於新冠疫情關係，華人聚居的11區以及25區提前投票地點均做了變更，為協助華裔選民完成提前投票，華埠更好團結聯盟即日起到11月3日間，將提供免費乘車去投票服務，歡迎有需要選民多多利用；芝加哥選委會也提醒，往年大選當天設於華埠的「樂宜居」、「芝英大廈」兩處老人公寓投票所，今年因疫情均取消，選民需改往華埠興氏小學 (Haines School)投票。

華埠更好團結聯盟執行主任陳本恩表示，今年因為防疫考慮，取消往年設在華埠圖書館、芝加哥第九警分局等兩處提前投票所，分別改到25區的楊曼小學(1746 S. Miller St.)，以及11區的馬克謝理登小學，而這些地點對華埠附近許多沒有交通工具的選民來說有些距離，加上疫情關係，選民投票意願預料將受影響。

有鑑於此，聯盟特別推出了免費搭載服務，如有需要乘車投票服務者，可在30日前打電話到聯盟預約乘車時間，選民可預約的服務時間為10月30日到11月3日大選日，屆時聯盟將雇用一名司機，在上午10時到下午2時間，搭載選民到馬克謝里登小學(Mark Sheridan Math and Science Academy：533 W 27th St, Chicago, IL 60616)投票所。

她補充，如果需要翻譯服務，也可在預約時提出，屆時將安排翻譯協助完成投票，聯繫電話(312 )761-9738；此外，聯盟也推出中文版選舉指南，選民可查詢網站：www.cbcacchicago.org/election-guide。

芝加哥選委會中文外展員劉珍說，華埠今年投票地點變動較大，不僅提前投票所取消了圖書館地點，大選日當天的投票所也取消了許多華人前往的「樂宜居」與「芝英大廈」，計畫11月3日前往這兩處投票所的民眾，需改往興氏小學投票，地址：247 W 23rd Pl, Chicago, IL 60616。

她表示，除了逾2000個投票所將於大選日當天開放外，所有全市50個提前投票所以及市中心的超級投票所，在11月3日也將繼續開放選民投票，如要確認距離住家最近的投票所位置，可到芝加哥選委會網站，輸入住址及姓氏後查詢，網址：www.chicagoelections.gov。

投票 華埠 芝加哥

上一則

大華府確診增 公衛專家：小心防疫疲勞

延伸閱讀

芝加哥25區停車罰單數 高居全市第5

芝加哥25區停車罰單數 高居全市第5
華埠政府樓年久失修 住戶抱怨死老鼠從天花板掉下來

華埠政府樓年久失修 住戶抱怨死老鼠從天花板掉下來

加薪趕不上漲稅 庫克郡華埠房產稅20年飆5倍

加薪趕不上漲稅 庫克郡華埠房產稅20年飆5倍
舊金山市議員佩斯金偕多部門代表 華埠挺A提案

舊金山市議員佩斯金偕多部門代表 華埠挺A提案
華埠掛燈促復甦 中華公所計畫募款2萬元

華埠掛燈促復甦 中華公所計畫募款2萬元
為華埠挹活水 佩斯金籲支持A提案

為華埠挹活水 佩斯金籲支持A提案

熱門新聞

川普第三度造訪密西根州，在演講中嗆白登副手賀錦麗「不會是第一位美國女總統」。（Getty Images）

川普密州造勢 嗆「白登一當選 就會讓賀錦麗繼任」

2020-10-27 21:00
許多中國留學生都是透過「富士康未來領袖」計畫進入該公司工作。(kevin提供)

我在威州富士康的120天 1離職華裔員工的經歷

2020-10-23 11:33
波士頓學校委員會主席洛克托21日晚主持網絡會議。(截圖自當天網絡會議)

會議忘關麥嘲華裔名字 波士頓學校委員會主席辭職

2020-10-22 12:51
達拉斯縣衛生局指出近日該縣處於最嚴重的「紅標」防疫期。(達拉斯縣衛生局網站)

女子機上暴斃 新冠斷她回家路

2020-10-20 18:59
希爾姊妹(左為Jessica，右為Jayla)。(芝加哥警局)

兇狠姊妹花！不爽進店要戴口罩 聯手狂刺警衛27刀

2020-10-28 12:39
白宮防疫工作小組協調員柏克斯。(美聯社)

白宮防疫小組柏克斯警告 關閉公共場所阻止不了病毒

2020-10-23 12:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕
女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…
台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職
「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者
影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除