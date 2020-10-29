服務華埠選民 免費乘車去投票 即起受理預約

華埠更好團結聯盟呼籲華裔選民踴躍投票。(特派員黃惠玲/攝影)

今年由於新冠疫情關係，華人聚居的11區以及25區提前投票 地點均做了變更，為協助華裔選民完成提前投票，華埠 更好團結聯盟即日起到11月3日間，將提供免費乘車去投票服務，歡迎有需要選民多多利用；芝加哥 選委會也提醒，往年大選當天設於華埠的「樂宜居」、「芝英大廈」兩處老人公寓投票所，今年因疫情均取消，選民需改往華埠興氏小學 (Haines School)投票。

華埠更好團結聯盟執行主任陳本恩表示，今年因為防疫考慮，取消往年設在華埠圖書館、芝加哥第九警分局等兩處提前投票所，分別改到25區的楊曼小學(1746 S. Miller St.)，以及11區的馬克謝理登小學，而這些地點對華埠附近許多沒有交通工具的選民來說有些距離，加上疫情關係，選民投票意願預料將受影響。

有鑑於此，聯盟特別推出了免費搭載服務，如有需要乘車投票服務者，可在30日前打電話到聯盟預約乘車時間，選民可預約的服務時間為10月30日到11月3日大選日，屆時聯盟將雇用一名司機，在上午10時到下午2時間，搭載選民到馬克謝里登小學(Mark Sheridan Math and Science Academy：533 W 27th St, Chicago, IL 60616)投票所。

她補充，如果需要翻譯服務，也可在預約時提出，屆時將安排翻譯協助完成投票，聯繫電話(312 )761-9738；此外，聯盟也推出中文版選舉指南，選民可查詢網站：www.cbcacchicago.org/election-guide。

芝加哥選委會中文外展員劉珍說，華埠今年投票地點變動較大，不僅提前投票所取消了圖書館地點，大選日當天的投票所也取消了許多華人前往的「樂宜居」與「芝英大廈」，計畫11月3日前往這兩處投票所的民眾，需改往興氏小學投票，地址：247 W 23rd Pl, Chicago, IL 60616。

她表示，除了逾2000個投票所將於大選日當天開放外，所有全市50個提前投票所以及市中心的超級投票所，在11月3日也將繼續開放選民投票，如要確認距離住家最近的投票所位置，可到芝加哥選委會網站，輸入住址及姓氏後查詢，網址：www.chicagoelections.gov。