AARP樂齡會發布最新全國性調查關于2020年大選前50歲以上亞裔美國選民的心態和重點！

根據AARP樂齡會和AAPI在2020年大選前聚焦50歲以上亞裔美國 選民的心態和重點，發布最新全國性調查結果表明，醫療保健和經濟是競選的頭等大事。根據最新的全國性調查得出的新發現，這些調查探討了50歲及以上的亞裔美國選民的主要優先事項和擔憂。AAPI 數據代表 AARP 樂齡會、APIAVote和亞裔推進司法AAJC 進行的2020美國亞裔選民調查（AAVS）結果表明：93％的50歲以上亞裔美國人認為醫療保健在競選中是很重要，甚至是最重要的議題。就業和經濟緊隨其后，成為第二重要的問題，有89％的受訪者稱其為“極其”或“非常”重要。

根據 Harris Poll 代表AARP樂齡會進行的 COVID19 期間全美年長選民調查：亞裔美國人，盡管86％的人“很可能”在2020年投票 ，大多數50歲以上的亞裔選民并未與黨派隸屬組織（61％）或社區組織（74％）接洽或聯系。調查結果來源自 AAVS。

“在每個選舉季節，包括亞裔美國人和太平洋島民在內的50歲以上成年人的投票率仍超過其他年齡組，” AARP 樂齡會 AAPI 受眾策略多元文化領導力副總裁 DaphneKwok 說。“這將是一個關鍵的2020年的投票團體，候選人需要在競選的最后階段提出針對他們和他們的家庭所關心的重要問題的解決辦法。

”

AAVS 的結果還突顯了由於 COVID-19 新冠病毒疫情而使得50歲以上的亞裔美國人最擔心的事情，包括失業和找工作（72％）、無法獲得醫療保健（48％），以及遭受仇恨犯罪、騷擾和歧視（45％）。調查的其他發現包括：1.計划親自投票的50+亞裔選民（51％）略多於計划郵寄投票或不在籍投票的選民（46％）（AAVS）。2.46％的人擔心2020年的選舉干擾，而40％的人擔心其在投票站的健康和安全（AAVS）。3.在影響他們個人或社區的問題上，超過50歲的亞裔美國人選民認為以下議題對他們“極其”或“非常”重要：解決冠狀病毒（83％）、確保社會保障的未來（83％） 和 Medicare（78％）、降低了醫療保健成本（78％）和處方藥成本（77％）、并有足夠的退休儲蓄（76％）（Harris）。4.大多數調查參與者（76％）從媒體新聞媒體和脫口秀節目中獲取信息來指導投票決策，其次是候選人辯論和市政廳演說（50％）（Harris）。

今年8月，AARP樂齡會啟動了“保護50+投票者”計划。這是一項全面的激勵選民參與投票的運動，旨在幫助50歲以上的美國人安全地在家中投票或親自參加投票，為他們提供有關今年大選所需的信息。此外，AARP 樂齡會還

與APIAVote（一家領先的非營利組織）達成合作。該組織在每個選舉周期都會動員 AAPI 社區，以確保他們獲取有關投票和截止日期的教育資源，從而使他們的選票有效。查看 Harris 民意調查和 AAVS 調查的完整結果。有關其他社區和選民資源，請訪問 aarp.org/AAPI 和 aarp.org/Election2020。

關於AARP。樂齡會AARP樂齡會是美國最大的非營利性、無黨派組織，致力於幫助和激勵50歲以上的人群享有自我選擇的生活方式。 AARP樂齡會在全國范圍內擁有近 3800 萬成員，它鞏固并加強社區，倡導對家庭最重要的事情：健康保障，財務穩定和個人成就感。AARP 樂齡會還發行全國最大的發行出版物：《AARP 樂齡會雜志》和《AARP 樂齡會簡報》。了解更多信息，請訪問中文官網 chinese.aarp.org 或掃描二維碼關注 AARP 樂齡會微信公眾號 。

關於AAPI數據AAPI

Data 是有關亞裔美國人和太平洋島民的人口統計數據和政策研究的國家認可發行商，在國家和地方媒體中都有數百條新聞提及。它的聲譽建立在准確、引人注目和及時的數據和研究之上。更多信息，請訪問 https://aapidata.com。關於 APIAVote。APIAVote 是一個全國性的無黨派組織。它與合作伙伴一起，動員亞裔美國人和太平洋島民進行，選民參與和公民參與。APIAVote 搆想了一個包容、公平和協作的世界，亞裔美國人和太平洋島民社區是自主的、有能力和積極參與的。更多信息，請訪問 http://www.apiavote.org。關於亞裔美國人推進司法公正–AAJC，亞裔美國人推進司法公正–AAJC 的使命是促進亞裔美國人的公民權利和人權，并為所有人建立和促進一個公平、公正的社會。請訪問我們的網站 advancingjustice-aajc.org。關注@AARPAAPI，獲取更多新聞和視頻。