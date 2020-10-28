芝加哥25區停車罰單數 高居全市第5

停車罰單是芝加哥市府的主要財源之一。(特派員黃惠玲╱攝影)

新冠疫情 衝擊許多行業的營收，每年為芝加哥 市府財庫揖注數千萬收入的「停車(parking)及鎖車(booting)」兩大類違規罰款，在今年上半年「表現欠佳」，罰單數量比去年同期減少了52%，根據市府數據，儘管今年1到6月市府開出的停車罰單件數降低，包括華埠 在內的25區，罰單數量達1萬8845張，在全市50個區，居罰單數最高數第五名。

今年3月下旬芝加哥因為新冠疫情施行「居家避疫」，使得大多數商業活動停頓，民眾開車出門的機會也大為減少，連帶波及芝加哥最大的收入生產器「開罰單與鎖車」。

根據今年前六個月的統計，芝加哥市開出49萬8980張停車罰單，而去年同期市府開出的停車罰單，高達206萬張；因有多張罰單未繳而導致市府採取鎖車行動，今年前半年也出現42%的跌幅，1到6個月僅開有1萬2018件，去年同期則鎖了5萬7196次車。

市府專門鎖車的團隊手中有一張「鎖車名單」，約有50輛車牌都在此名單內，很多車主並不住在芝加哥，雖然鎖車件數減少，但芝加哥西邊的27區，一直是執法人員鎖車的熱門區，3區、6區、28區、41區則分列二到五名。

違規停車罰單方面，今年儘管開單數量大減，但市中心的42區仍舊是開出最多罰單的範圍，到6月30日止，此區開出9萬1573張停車罰單，去年同期此區的罰單數多達13萬4056張；今年停車罰單數的二到五名，分別是第2區、27區、44區、25區，其中包括華埠在內的25區，去年前半年的停車罰單數為9萬118張，今年同期銳減為1萬8845張。

芝加哥爆發疫情後，一度從3月18日到7月初之間，幾乎停止向違規停車的車輛開立罰單，不過，市府卻從來沒有停止向未付或逾期的路邊計時停車器開單。

在這段執法寬鬆期結束後，隨著芝加哥財庫吃緊，市長萊特福特已經提出2021年加強執法，預計要從「停車罰單與鎖車處罰」進帳6800萬元，這也意味著，新年度駕駛們最好遵守規則，且及時繳交罰單，否則恐更容易收到相關罰單。