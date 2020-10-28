開車超速6哩 芝加哥將開罰

芝加哥市長提案超速六哩就要開罰。(本報檔案照片)

習慣在芝加哥 街道開車超速的駕駛要留意了，財政困窘的芝加哥市，由市長長萊特福特提出利用街頭測速相機(speed camera)偵測行車速度，一旦行車超過限速六哩，即開立罰單的新規。

這項提案規定，駕駛第一次偵測到超速六到九哩間時，將先發出警告，如果第二次再犯，就會收到35元的超速罰單。

目前市府只對每小時車速超過限速10哩的駕駛開罰35元，而超過現速11哩者則要罰到100元。

芝加哥工作委員會(Chicago Jobs Council) 政策宣導主管卡斯塔迪(Mari Castaldi)說，該委員會希望協助芝市改革罰單制度，對於萊特福特提出的上述議案，「將讓經濟因疫情 陷入困境的芝加哥市民財務壓力更重」，她表示，萊特福特當初競選市長時，曾批判市府重度仰賴各項罰款當成收入，現在卻做著違背政見的舉動。

根據市長提出的預算 案，萊特福特2021年計畫從罰單、沒收及罰金中，獲得3億8150萬元的收入，此金額比2020年高出3800萬元，根據預算辦公室發言人卡邦邦(Kristen Cabanban)說，今年實際從罰款獲得約2億3000萬元的收入，但因新冠疫情發生，明顯較去年短少1億1000萬元。

但是即便萊特福於疫情期間暫停開罰單，市府今年仍開了3萬5000多張違規停車的罰單， 卡邦邦說，開立這些罰單為了保護公共安全，明年市府將針對超速以及與安全相關違規行為開單，例如車輛並排停車和擋住卸貨區域等，此外，也將加強收回民眾逾期欠繳的罰款。

卡邦邦說，前任市長伊曼紐在2013年實施學校和公園附近超速六到九哩就要處罰35元的規定，但市府一直沒有實際執行，明年起將全面落實。

運輸聯盟(Active Transportation Alliance)發言人懷特黑德(Kyle Whitehead)表示，樂見用測速照相來控制行車速度，因為車速愈慢，就能降低發生死亡車禍的機率，特別能保護走路和騎單車的人。但他也希望能根據個人經濟狀況來罰款，使市民不要因此背上罰款重擔。