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政府沒錢就加房產稅 民眾成砧板魚肉

芝加哥特派員 黃惠玲

伊利諾州房地產稅課徵幅度，向來在全美城市中名列前茅，問題就是出在該州的學校主要仰賴民眾繳交的房地產稅，做為經費來源，然而這幾年財政陷入危機的芝加哥市政府，進一步將此稅收作為「開源」手段，包括前市長伊曼紐狠心巨幅提高逾5億的房稅，以填補市府員工養老金鉅額赤字的無底洞，現任市長萊特福特最近也計畫在明年增收9400萬的房稅，挽救瀕臨破產的市府財庫。

根據WalletHub統計，2020年平均每個美國家庭約要花2375元繳交房地產稅，然而伊州家庭卻幾乎要花費一倍的經費，去支付同樣的稅賦項目，伊州徵收的房產稅金額，僅次於新澤西州，高居全美第二高。

以一棟約20萬元的房屋為例，伊州2020年課徵的房產稅金額為4705元，伊州的中位房價低於全美平均的18萬7200元，但房稅平均卻需支付達4299元。

大部分的房地產稅主要做為學區學校的經費，其他包括各村鎮的地方政府、公園管理局開銷，也都是從房產稅收入中提撥。

芝市的房產稅上漲與芝加哥公校系統財庫經常阮囊羞澀有很大關係，伊曼紐、萊特福特兩位市長的任期內，芝加哥公校獲得房產稅總額，從2007年的20億飆升到目前的32億。

原本伊州稅法規定，各政府機關規定的房地產稅增幅，不能超過通貨膨脹率，但芝加哥公校的案例中，州府卻授權通過一項新的房產稅徵收措施，允許芝加哥市市府將房產稅支付公校教師養老金。

如何解決「漲無止盡」的房地產稅？許多批評現行將房產稅當成學校主要經費來源的作法必須改革。

伊州近年的確增加了教育資金的撥款，但仍不足以取代龐大的房產稅收入，州長普立茲克表示，11月3日公投的將所得稅制改為累進計算，如通過將會提高州府負擔各地學校經費的財力。

發布庫克郡20年房稅增長報告的庫克郡財長派帕斯建議，地方政府領導人必須為自己的開銷負責，選民也必須強化在此問題的聲量，「不要只是坐在原地，一定要出席相關聽證會，向民代發出抱怨」。

房地產 伊州 芝加哥

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