庫克郡郊區防疫新令 10月28日起禁堂食 群聚上限25人

伊利諾州衛生廳26日宣布，包括庫克 郡郊區(Suburban Cook County)的防疫 第10區，以及聖路易市外圍的大都會 東部區域(Metro East region，防疫第4區)，將從28日開始實施新的防疫措施，包括禁止餐館與酒吧堂食，同時群聚不能超過25人。

大都會東部區域已經是第二次實施較嚴格的防疫措施，其他已經從23日開始施行禁止餐館堂食等縮緊政策的區域，包括杜佩琪郡、肯恩郡、威爾郡以及肯卡奇郡。

庫克郡郊區已經連續八天確診率直線增加，醫院住院率在過去七天也隨著上升，芝加哥市雖然屬於庫克郡，但不在這次的禁令範圍內。

新一波禁令包括酒吧不准堂食，調酒台旁的椅子必須拆除，不准室內跳舞或站立，所有人前往需先預約且需坐在保持桌距的戶外座位；餐館不准堂食，戶外用餐必須於晚間11時打烊，消費者須先預約；室內活動上限25人，或不能超過客容量的25%；賭場必須於晚間11時打烊，且客容量不能超過25%。

伊州26日新增4729個新冠病例，累計確診37萬8985人，死亡新增17人，累計死者達9522個，伊州24日才寫下日增6161名確診的新高記錄，當天新增死亡人數也高達63名。

該州平均七天(19日到25日)的確診率已經增到6.3%，寫下6月2日以來的新高。