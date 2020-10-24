疑為獲補貼廣徵才 威州富士康離職華工述經歷

許多中國留學生都是透過「富士康未來領袖」計畫進入該公司工作。(kevin提供)

「去年12月招了100多名新員工，我是其中之一，不過，這些員工已經走了一半」，曾在威斯康辛州富士康工作的華裔Kevin(化名)說，去年這批百名新進員工中，約七成是以中國留學生 為主的外籍學生，「很多人是因為要申請H-1b簽證 ，不得不忍受無止盡的加班」，在此同時，也有一些員工「看起來」是為了填充員工數，上班時無事可做。

威州富士康除因建廠規模、聘雇人力不如預期而飽受爭議外，該公司招聘員工的時間與方式也引發質疑，今年3月離開富士康的Kevin接受本報電話訪問，描述了其經歷。對於富士康受到爭議的員工聘任問題，本報試圖詢問該公司相關部門，但還未獲回應。

科技媒體The Verge近日率先報導，威州富士康疑為符合申請威州就業 補助標準，而在過去兩年年底拚命雇人，一份抵稅申請文件中顯示，威州富士康六成員工都是在每年最後兩個月被聘雇進入工作，而一名參與招聘的富士康內部員工表示，到10月中旬為止，他處理的錄取新人中，多達九成是需要提供擔保的簽證持有者；勞工部門顯示，富士康在2019年最後幾個月到2020年上半年間，共提交了82份的 H-1b簽證申請。

根據富士康與威州簽訂的合約，該公司2018年年底前，需招聘1040位員工，但事實上只找了113名員工，2019年年底富士康再度大舉招募員工，疑是希望藉此爭取州府的就業補貼。

kevin表示，他去年取得碩士學位，同年12月透過「富士康未來領袖」(Foxconn Future leaders)計畫進入公司上班，他說，這項計畫在12月份共招聘了三期新人，人數約100多個，其中七成是外籍留學生，而中國留學生又佔了外籍生中的七、八成，但到今年，這批新員工有的自己離職，有的被裁撤，「大概只有一半的人還在富士康」。

不過，他補充，整個市場欠佳，加上疫情催化，多少也加速了員工離職。

Kevin說，今年3月的某天上班時，他突然收到裁員通知，「很意外，因前天才跟上司擬好接下來的工作計畫，沒想到卻無預警遭裁」，他表示，他有合法居留身分，所以在工作方面沒有遭到太多刁難，不過，跟他同期進入富士康的中國留學生，幾乎都天天被迫加班，「時常到了下班前一刻，老闆就臨時丟來工作要求一個半小時後完成」，周末上班更是「常態」。

他說，這些以中國留學生為主的「加班」同事，大多具有資料分析與數據專業，進入富士康時，因為公司表示會贊助H-1b而同意接受低於人力市場的5萬多年薪，「不是不能加班，而是公司沒有合理制度與待遇」。

另外還有一群同事，專業比較冷門，進公司後很少有工作任務，「可能就是聘進來充人頭的」，他說，富士康發展方向不明，工作項目常常變來變去，經常讓員工無所適從。