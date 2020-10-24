威州富士康傳生變 鴻海重申：計畫將繼續

鴻海威斯康辛州投資案動土迄今，建廠進度始終遲緩。(路透)

威斯康辛州富士康投資 案生變傳聞，鴻海 創辦人郭台銘發表聲明稱，只要聯邦、州政府和地方各級的主管機關承諾支持富士康，富士康將會繼續完成計畫及持續擴大投資。

對此當地媒體Urban Milwaukee報導，威州和鴻海間的投資協議去年12月就知道沒救了，但鴻海至今仍堅持續留，原因出在該公司與設廠地點拉辛郡(Racine)和蒙特普萊森村(Mount Pleasant)一項「年繳高額房地產稅」的合約必須履行。

郭台銘的聲明還提到，雙方開始合作後雖有市場條件及新冠肺炎疫情影響，改變了富士康的布局進度、製造計畫及產品，但不影響在威州的投資計畫。

密爾瓦基哨兵報報導，威州議會少數黨主席因恩茲(Gordon Hintz)說，富士康的計畫從來都不現實；威州經濟發展公司(Wisconsin Economic Development Corp.)負責人休斯(Melissa Hughes)表示，已經拒絕了富士康的稅務補助申請，理由是對方未雇用其所承諾的員工數量，也沒遵照諾言設立液晶顯示器製造廠，她說，除非富士康公司高層坐下來與威州擬定新合約，否則不會提供數十億的稅收抵免。

Urban Milwaukee則提到，當初為爭取鴻海，地方官員卯足了勁。斥資7.64億美元購地、開路和興建新基礎設施。

蒙特普萊森村同時也成立稅金增額融資(Tax Incremental Financing)特區，可望每年收到3000萬的房地產稅，換句話說，工廠不生產任何東西或不賺錢，富士康每年也要繳3000萬的稅金。

鴻海如放棄該投資案，蒙村可上法庭尋求執行合約，屆時可能導致曠日費時的法律戰，影響鴻海接下來的其他交易。

究竟威州富士康的各項建設是否仍在進行？今年4月份離職的一名華裔員工告訴本報，「很確定富士康的建廠進度與原先設定的日程差很多」。

曾差點參與投資威州富士康工廠周遭土地開發的一名華商則告訴本報，開發商兩年前發出集資邀約時提到，富士康會帶來的龐大就業 人力，因此會在富士康附近買下土地興建酒店、商場，由於投資金額不小，所以他自行做了市場調查。

芝加哥的這名華商評估後發現，富士康廠房附近有哈雷機車、米勒啤酒等歷史悠久的大製造廠，「這兩家公司福利好、待遇高」，加上當地失業率向來偏低，家庭平均收入也高，「要找到足夠就業人數很難」，考量到這個主要障礙，他放棄加入投資，據他了解，酒店、商場的開發項目現均已暫時停頓。