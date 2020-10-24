白宮防疫小組訪芝：關閉公共場所 恐無法抑制病毒

白宮防疫工作小組協調員柏克斯。(美聯社)

白宮防疫 工作小組協調員柏克斯(Deborah Birx)22日到訪芝加哥時警告，關閉公共場所可能阻止不了新冠病毒的傳播，她說，因為天氣轉涼，聚會逐漸移到家庭裡舉行，這類家庭聚會最近已成傳播病毒主要來源，她說，「加強檢測 、戴口罩、保持社交距離」三個方法同時進行，才能有效控制疫情 。

芝加哥市市長萊特福特在柏克斯到訪前幾個小時，才剛剛宣布即日起所有非必要行業的商店，必須在晚間10時打烊，同時禁止純酒吧開放室內營業，藉此減少病毒散播機會；伊利諾州州長普立茲克也針對確診率過高的區域，下達「禁止餐館堂食、減少群聚人數上限」等相關命令。

柏克斯22日在芝加哥西北醫院與多所醫院負責人舉行會議，會後並發表簡短公開談話，她表示，夏天時採取關閉公共場所的方式，對於遏止疫情是有效用的，但根據過去三、四周的情況，人們已經逐漸把社交聚會移到家庭內舉行，「現在要控制疫情，單單關閉公共場所恐怕是不夠的」。

柏克斯說，現在要有效防疫，必須找到「不出聲的病例」(silence cases)及「無症狀病例」，她建議，應詢問包括社區大學學生、教師、醫院工作人員等社區成員，是否願意每周都接受病毒檢測，她說，加強篩檢，是最關鍵的防疫對策，「比起檢測曾接觸患者或有症狀者，向一些可能有感染風險的居民增加檢測，防疫效果會更好」。