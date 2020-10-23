伊州公布新冠疫苗分配 高危群體優先

伊州衛生廳廳長伊吉克(Ngozi Ezike)說，新冠疫苗可能要等到明年才會取得核可。(路透)

伊利諾州州長普立茲克公布該州新冠疫苗 分配的初步計畫，他說，一旦FDA核准通過新冠疫苗的使用，伊州 將把疫苗優先分發給易受感染的族群、醫療前線人員、直接接觸新冠病患的第一線急救人員，以及在長期醫療照顧機構的工作人員和住在這些機構的患者，普立茲克表示，施打疫苗的前提是必須等到證實疫苗安全有效，伊州衛生廳廳長伊吉克(Ngozi Ezike)補充，新冠疫苗可能要等到明年才會取得核可。

普立茲克說，這項分配計畫會隨疫苗實驗的結果，和FDA決定核准哪一類疫苗來進一步制訂，同時還要考慮到疫苗施打的劑量或儲藏的溫度等細節。

伊吉克說，新冠疫苗可能要等到明年才會通過，到時疫苗一上市，州府大概至少還要花幾個月時間做準備，州府計畫一開始會先分發少量可用的疫苗給特定群體，等疫苗大量生產後才會分發各地公眾。

根據伊州的疫苗分配計畫，芝加哥將自成一區，屆時將直接從聯邦疾病管制中心(CDC)取得疫苗，伊吉克說，州府不會強制民眾施打新冠疫苗，但會在社區加強宣導，盡量解除民眾的疑慮。

普立茲克21日還宣布，全州將開始發送Abbot快篩試劑給地方衛生局作為新冠檢測 之用，聯邦政府和Abbot估計，至少到年底可提供超過300萬份試劑，供應伊州檢測。

伊州22日單日新增新冠死亡人數為44人，21日死亡69人更創下6月底以來的日增死亡數新高，伊州上次單日超過60人死亡是在6月24日。

在新增確診人數方面，伊州22日新增4932名新冠患者，寫下該州疫情爆發以來的最高紀錄，目前伊州累計感染人數已達36萬159人，另有9387人死亡，過去24小時，州府共完成8萬977份檢測，過去七天的平均確診率為5.7%，此數字於10月初只有3.5%。