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芝加哥中國城正宗重慶火鍋 僑林火鍋 新鮮零距離 干凈更放心

本報芝加哥訊
「僑林火鍋」防疫措施到位，主食调料應有盡有，務求顧客食得開心又放心！
「僑林火鍋」防疫措施到位，主食调料應有盡有，務求顧客食得開心又放心！

位于芝加哥中國城西天一大廈一樓的正宗重慶火鍋「僑林火鍋」（ Qiao Lin Hot Pot）今年7/17疫情期間開門營業，可謂有實力有膽色有眼光！隨著政府漸漸放寬堂吃政策，僑林火鍋不僅外賣做得好，堂吃也做得有聲有色，廣受歡迎！重慶僑林餐飲管理有限公司成立於2004年，是一家集專業從事火鍋項目連鎖經營，餐飲文化研究，食品研發為一體的大型餐飲連鎖企業。公司擁有特許連鎖加盟店數十家，僑林火鍋品牌已在重慶家喻戶曉，無人不知！在芝加哥「僑林火鍋」主打新鮮零距離，干凈更放心，招攬大量吃貨。

芝加哥「僑林火鍋」裝潢以仿古原木色漁家造型為主，防疫措施很到位，每個座位安排有一定的距離，進店要測體溫，給免洗洗手液，離開座位就要戴口罩，這點還挺讓人放心的。鍋底包括全紅麻辣湯、營養番茄湯、清新雜錦湯和藥膳土雞湯。特色肉類有現切牛仔肉、現切牛頸肉、一米肥牛、鮮毛肚、黃喉、海鮮拼盤、蝦滑、鴨腸、小郡肝、小酥肉，蔬菜類有山城四色（蓮藕/冬瓜/紅蘿蔔/和馬鈴薯）和菌菇拼盤等，超大調料台應有盡有，還有涼菜小吃類、海鮮類、雜類、蔬菜類、菌類/豆制品、主食類等，也有多款水果及甜品等冰鎮飲品供應，近日還增加老北京酸奶和紅糖糍粑等新品。

僑林火鍋致力傳播火鍋文化，傳承重慶火鍋味道。除堂吃外，通過海外中餐和熊貓外賣即刻送到。凡一次性沖值$500在僑林火鍋LIFETIME貴賓卡即可成為僑林火鍋會員，終身享用8.8折優惠（還可選購禮品卡）。地址：2105 S Jefferson St, Chicago IL，訂座電話：312-600-9779，提供免費停車場。

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