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美國總統大選日 11/3 芝加哥51投票地點恭候您神聖一票

本報芝加哥訊

美國總統大選進入倒數期只餘三天，請掌握最後日期，履行公民義務，投下您神聖一票。選舉日謹定於11月3日舉行，從上午6時至下午7時止。

芝加哥共劃分50個行政選區，及在市中心外加的一個超級投票站，位於191 N. Clark。選民可以到您所屬選區直接投票，或電中文熱線查詢地點：312-223-0821。

選民辨理基本投票需知:選民只需要出示2種身份證明，其中一種證件要包含有投票者的地址在内。投票時間，周－至周五，從上午8時30分至下午7時。周六至周日，從上午9時至下午5時。

登記投票資格：你必須是美國公民；及於2002年11月3日或之前出生；及於選舉日之前在你的分區至少住滿30天；及沒有在其他地方要求投票權利；及沒有判罪入獄服刑。(注意：已從監獄釋放並符合以上所有其他要求的前科者，是有資格在伊利諾州登記及投票。已獲釋並在假釋/緩刑期間的前科者，是有資格在伊利諾州登記及投票)。

如仍對於選民登記狀況存疑或欲索取更詳細資訊，請逕自聯絡芝加哥選舉委員會http://www.chicagoelections.gov/，或電:312-269-7900，中文電話: 312-223-0821。

投票 美國公民 伊利諾州

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