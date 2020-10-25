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芝加哥佛光協會首創新分會 雲端選舉開創弘法新篇章

本報芝加哥訊

 

10月10日，國際佛光會芝加哥協會眾緣成就，經過了一年多的籌備，首次成立分會，更一次性拓展為4個分會。在新冠疫情的特殊時期，運用現代科技，在線上同時開啟6個會議窗口，超過100位佛光會員在短短數分鐘內完成投票、統計、唱票等環節，成功選舉出各分會會長：陳林釆菱、許標金、杜堡惜、 Cindy Thomas，及各分會副會長與委員。會員大眾共同見證歷史時刻，開創嶄新篇章。

「國際佛光會世界總會」是聯合國NGO組織的成員之一。芝加哥協會秉承佛光山開山星雲大師「尊重與包容」、「歡喜與融和」的精神理念，弘揚人間佛教。新成立的4個分會以芝加哥佛光山為中心，會員涵蓋近整個伊洲，以東跨洲至印第安納洲，北及威斯康辛洲。

芝加哥佛光山住持覺麟法師談到：國際佛光會是一個合乎法制的團體，分會的選舉將按民主、法制的方式進行。

在新冠疫情的特殊時期，監寺有恆法師帶領下與協會秘書處的支援，透過各分會召集人的努力聯絡邀請，協會會長及兩位副會長的助力，才能在疫情這個特殊時期有如此成就。本次選舉由黃于紋督導擔任住持人，顧問汪良峰居士則以西遊記的故事講述佛法真義，如何對治六根擒住六賊。而新選舉出的分會會長、委員們平時都是各個行業的精英領袖，在繁忙工作生活中依然選擇直下承擔，扛起福利民眾的宏偉願心。

「感謝所有與會的會員，一起見證並完成了芝加哥佛光協會歷史的一刻。」芝加哥協會會長周邁平說：這次分會大會暨委員選舉啟發了我『Impossible=I’m possible』（化不可能為可能），又一次印證了『有佛法就有辦法』、『集體創作，眾緣成就』的真諦。

國際佛光會芝加哥協會將在11/15協會會員大會上，正式為新成立的分會授旗、第一屆新任分會會長及委員授証。屆時，歡迎大芝加哥地區的佛光人一起來參與，共襄盛舉。

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