致力保存及宏揚華僑文化及歷史極需多方支持芝城美洲華裔博物館十月廿八日辦網上慈善會
芝加哥美洲華裔博物館將於十月二十八日星期三下午七時在YouTube Live舉行網上慈善年會。今年的主題是《承先啟後–繼往開來》，以見證在美華人的歷史。
博物館慈善年會一向在每年的五月舉行，但因今年爆發新冠疫情而延後至十月，並改為以網上直播形式進行。儘管如此，博物館在短短一個小時內，將安排多個節目，包括芝城知名的Tuvergen Band傳統蒙古音樂三人組獻唱，中式樂器演奏，博物館虛擬遊，中國舞及朗誦，另外還有博物館董事、員工及義工等人的見證。
博物館呼籲各界精英及社區人士當晚在家安心欣賞精彩表演，並盡力予以支持。所得收益將用於博物館日後推出高質量的節目，如文化和歷史相關的展覽、電影放映、講座系列和表演。有關活動在YouTube Live的連結，稍後將在博物館的網站、社交平台及電子快訊中刋登，懇請大家留意。大家也可在YouTube先訂閱博物館的專屬頻道，屆時可收到博物館活動的新信息，網址是http://bit.ly/camoc-youtube，詳情或問題請致電美洲華裔博物館（312）949-1000或電郵[email protected]。
博物館作為一個非營利組織，完全依靠贊助、捐贈和會員資格來舉辦展覽和公共項目，籌集的資金將支持其使命，即通過展覽、教育和研究促進中西部美國華人的文化、歷史和經歷故事。博物館每年都會籌集資金，以確保能繼續保護華裔的文化遺產和歷史。籌集的資金將用於質量和令人興奮的公共項目，突出美國華人的歷史和貢獻，特別是為了補充博物館目前正籌備的有關美國中餐發展史的展覽。博物館主頁是www.ccamuseum.org，地址則為南華埠西23大街238號，聖德力小學對面。
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