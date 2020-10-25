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Joong Boo 韓國超市美食多多、折扣多多！

 本報芝加哥訊
Joong Boo 韓國超市美食多多、折扣多多！
Joong Boo 韓國超市美食多多、折扣多多！

 韓國超市（Joong Boo）主要經營亞洲食品為主，并以其貨品齊全，價格實惠深受華人朋友喜愛。該超市美食多多、折扣多多，歡迎華人朋友光臨惠顧！Joong Boo韓國超市擁有一流的購物環境，特大免費停車場，提供您最安全/安心的食品/商品，特別是海產品新鮮，品質上乘，價格實惠，是喜愛海鮮/冰鮮海產品朋友的最佳選擇！

擁有近五萬平方尺的展示大廳的Joong Boo，設有包括生、熟、新鮮食品專柜、冷凍食品專柜、方便料理專柜、腌製泡菜專柜、罐頭/調味品專柜、休閒食品專柜、新鮮麵包專柜，麵食類/五穀乾貨專柜，飲料及酒類飲品專柜等，還有大型的鮮甜水果，新鮮蔬菜專柜以及各種家禽肉類專柜和海鮮魚類專柜等，所經營的全球各地食材/食品、生活用品和廚房用品應有盡有，是大芝加哥西北郊頗具規模的亞洲超市之一，Joong Boo 韓國超市新鮮食品吃得放心，是您提升生活品質的最佳選擇！

超市內二樓還有美食廣場（Food court ）享受購物之余還可品嘗正宗韓式美食 ，Joong Boo 是您提升生活品質的最佳選擇！ 地址： 670 Milwaukee Ave.Glenview, IL 60025，營業時間：上午9:00am-晚上9:00pm，電話：(847)789-5010。同時，也歡迎大家光臨靠近芝加哥中國城的Joong Boo 韓國超市芝加哥老店，地址：3333 N Kimball Ave. Chicago, IL 60618，聯系電話：773-478-5566。

 

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