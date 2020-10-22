我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾833萬 加州破88萬例

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

居家避疫相處時間變長 芝加哥家暴案激增

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥第九警分局表示，疫情期家暴案件激增。(pexels)
芝加哥第九警分局表示，疫情期家暴案件激增。(pexels)

華人譚姓男子持刀砍傷家人的案件雖然仍在調查，但新冠疫情爆發後，家庭紛爭引發暴力的案件數量大幅飆升已是不容否認的事實，芝加哥第九警分局統計顯示，「新冠疫情後每個月接到家暴案件數，比疫情前至少增加一倍」，警局呼籲，疫情壓力容易導致情緒失控，希望公眾能夠互相給家人空間，彼此尊重，避免「小吵架變成大血案」。

芝加哥警局統計顯示，過去六個月警局記錄有案的家暴案件創下十年來新高，2010年與家暴相關的犯罪案件，大約占了所有犯罪案的14%到17%，而2020年這個比率已經超過20%，此外，警方目前接到的家暴舉報電話，平均每天約500通，而2014年到2019年間，相似的報案件數平均每天才269通。

資深華裔警官蔡立仁說，九分局過去幾個月接到的家暴舉報案件，比新冠疫情前多出一倍，「很多都是因為生活小事開吵，最後演變成毆打甚至流血案件」。

日前華埠28街夾普林斯頓街(Princeton St.)的一處出租公寓，就發生一起同居室友因為「宗教」問題吵到大打出手而不得不報警處理，此外，還有一對住在華埠瓦利斯街(Wallace St.)夾26街的30多歲華裔男女朋友，也因細故爭吵，導致該名吳姓男子當街追打黃姓女友。

還有一例發生在51街，一名18歲的青少年，因為吃了父親放在餐桌的香腸遭父親指責，該名青少年不滿而頂嘴，結果使父親震怒掏槍打傷兒子。

擔任警察將近30年，處理過無數家暴案件的蔡立仁說，疫情引發個人情緒低潮的後遺症十分普遍，而華人年輕一代接受美國式教育，許多觀念想法與父母輩已經有差異，疫情來襲，讓不少父母失業或在家工作，而學生也幾乎待在家中上網課，「家人一起長時間相處，發生衝突的機率也增高」。

「受虐婦女與兒童連結組織」(Connections for Abused Woman and Their Children)執行主任派特森(Stephanie Love-Patterson)說，一些原本就受到虐待的弱勢女性與孩童，因為疫情被迫待在家中更長時間，等於也被迫與可能傷害他們甚至殺害他們的人在一起，情勢令人憂慮。

疫情 家暴 華埠

上一則

棕櫚港家貓逮雙頭蛇帶回家 FWC接管

下一則

提早投票破紀錄 首日逾35萬張

延伸閱讀

【休城公寓殺警】兇嫌兩度家暴 妻報警僅備案

【休城公寓殺警】兇嫌兩度家暴 妻報警僅備案
紐約華埠商改區調查：99%餐館業者不收疫情恢復費

紐約華埠商改區調查：99%餐館業者不收疫情恢復費
疫情期火氣大 家暴案激增 兒子頂嘴 父親憤而開槍

疫情期火氣大 家暴案激增 兒子頂嘴 父親憤而開槍

16號提案即歧視 方文思籲反對

16號提案即歧視 方文思籲反對
華埠商戶聯會成立 3257簽名挺中央警局

華埠商戶聯會成立 3257簽名挺中央警局
華埠將設臨時站 10月30日、11月6日提供新冠檢測

華埠將設臨時站 10月30日、11月6日提供新冠檢測

熱門新聞

芝加哥一名20多歲男子18日晚間以繩索吊掛在川普國際酒店大廈16層樓高的外牆上。（取材自YouTube@Bret Miller）

亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救

2020-10-19 09:40
達拉斯縣衛生局指出近日該縣處於最嚴重的「紅標」防疫期。(達拉斯縣衛生局網站)

女子機上暴斃 新冠斷她回家路

2020-10-20 18:59
川普14日到愛阿華州出席造勢活動。(直播視頻截圖)

猛催核心選票 川普愛州造勢 ：白登贏了等於中國贏了

2020-10-14 21:10
張敏如。（費耶特郡監獄提供）

華裔按摩女提供色情服務 喬州被捕

2020-10-14 14:27
圖：pixabay

全美最宜居城市 華府跌至30名

2020-10-14 03:09
湯姆斯河高中北校17歲學生Anthony Ribeiro。(取自臉書)

拒絕摘下房內川普標語 新州高中生被踢出網路課堂

2020-10-14 16:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴

影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴
投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係

投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係
深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來

深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來
一洲焦點／白登出面談醜聞 認了什麼？Google會被「反托拉斯法」打散嗎？

一洲焦點／白登出面談醜聞 認了什麼？Google會被「反托拉斯法」打散嗎？
選舉夜緊盯這州開票 市場可能搶先媒體判定誰勝選

選舉夜緊盯這州開票 市場可能搶先媒體判定誰勝選