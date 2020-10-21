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暫緩驅逐房客令 伊州再延30天

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

伊利諾州州長普立茲克表示，由於失業人口仍然眾多，經濟情勢未見好轉，州府決定將「暫緩驅逐令」再度延長實施30天，這也意味著，房東將無法驅趕欠租房客，這項緊急措施從3月20日開始推出，到最新到期日11月18日為止，已經施行長達八個月。

州長這項措施並未獲得推動住房權益組織的認同，住屋權益團體表示，正因為太多人沒有工作，政府應該取消租金、房屋貸款，也應取消房租管制禁令，以免許多民眾在疫情無家可歸。

對此芝加哥房東們也有話說，房屋東主們說，州長再度延長實施暫緩驅逐房客，已經加劇他們的財務壓力，也危及他們維護物業的能力。

集合多名較小規模租屋業主的「社區建物業主聯盟」(Neighborhood Building Owners Alliance)發表聲明指出，社區住房與可負擔房屋大多數由較小規模的房屋供應商提供，而普立茲克的禁令，為這些房東們帶來嚴峻挑戰，租金收入減少，但疫情期間維護建物的成本卻提高，這讓許多物業東主對維護建物安全及穩定，漸漸力不從心。

協助執行房客驅逐令的庫克郡警長辦公室表示，如果「暫緩驅逐令」解禁，庫克郡將有25萬名租屋家庭，將在疫情期面臨遭驅趕危機。

名下擁有36個住宅單位出租的羅曼納(Manjunath Ramanna)說，光從4月到8月，他就有多達15萬房租沒有收到，他已向法院申請多達100名房客的驅逐令，就等「暫緩驅逐令」解禁後上庭，然而這項行政命令卻一延再延。

疫情 房東 租金

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