我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復工的故事／超前部署+防疫到位 餐廳賺錢 員工拿獎

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

芝加哥第二波疫情爆發 市長疾呼減少聚會

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥市長萊特福特呼籲大家減少聚會，做好防疫。(特派員黃惠玲/攝影)
芝加哥市長萊特福特呼籲大家減少聚會，做好防疫。(特派員黃惠玲/攝影)

芝加哥市市長萊特福特19日表示，芝市確診率已達5.4%，預測到本周平均日增新冠肺炎確診將從500例左右增至超過600例，「我們已經進入第二波疫情爆發期」，她說，許多居民由於經歷病毒一段時間，已經出現「防疫怠惰」，由於各種聚會是芝加哥目前最大的感染途徑，萊特福特向市民疾呼「不要再聚會了」，否則疫情惡化，不排除重新實施更嚴格的限制措施。

萊特福特說，新冠疫情3月下旬爆發，好不容易在5、6月時稍微控制了新增感染病例，但最近一周，芝加哥市每日新增病例再度飆升，平均確診率更超過6%，她表示，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)預測會有第二波疫情，而這波疫情已經正在芝加哥發生。

她表示，根據調查，芝加哥感染新冠肺炎病毒的患者，高達三分之二是從認識的人身上感染，「聚會是目前最常見的感染方式」，她提到，統計顯示，參加一般少於25人聚會而被感染的比率是14%，參加25人以上聚會受感染比率增加到30%，出席50人以上聚會遭感染比率則提高到50%。

萊特福特呼籲，每個人、每個家庭、每個公司行號務必減少各種形式聚會，尤其是人數眾多的活動更應避免，她說，萬聖節、感恩節等節日陸續到來，親友相聚的機率也會增加，她希望大家「聚會人數越少越好」，留意不要讓親密家庭成員之外者加入家人小型聚會，也應減少與其他地區的來客聚會。

衛生局局長亞瓦迪說，芝加哥市的確診率雖然是比其他很多地區低，但已經往錯誤的方向發展，「芝加哥目前只有兩個郵遞區號的確診率低於5%，而疫情最嚴重區的確診率高達19%」，

她疾呼，「現在還沒有新冠病毒疫苗，也沒有藥物可以治癒」，絕對不能輕忽防疫的重要。

西奈山醫院系統的傳染專家說，兩周前因為感染病毒住院的開始增加，尤其許多就診的患者都是家人，「看到近來的就診人數增加，令人害怕」，希望大家務必戴口罩、保持距離、避免群聚，不要讓疫情失控。

疫情 芝加哥 防疫

上一則

紐新鐵路更換電扶梯 Exchange Place站暫關3個周末

下一則

賓州東南捷運 20日起發售2款三天優惠票

延伸閱讀

芝加哥第二波疫情爆發 市長疾呼：不要再聚會了

芝加哥第二波疫情爆發 市長疾呼：不要再聚會了
聯邦紓困未決 芝加哥赤字12億 市府恐大裁員

聯邦紓困未決 芝加哥赤字12億 市府恐大裁員
川普喊停 聯邦紓困無望 芝市府將大裁員補12億赤字

川普喊停 聯邦紓困無望 芝市府將大裁員補12億赤字
疫情、示威…芝市府加班費嚴重超支

疫情、示威…芝市府加班費嚴重超支
辯論提芝城暴力 萊特福特批川普

辯論提芝城暴力 萊特福特批川普
芝餐館鬆綁 10月1日起堂食上限4成 純酒吧限客25%

芝餐館鬆綁 10月1日起堂食上限4成 純酒吧限客25%

熱門新聞

芝加哥一名20多歲男子18日晚間以繩索吊掛在川普國際酒店大廈16層樓高的外牆上。（取材自YouTube@Bret Miller）

亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救

2020-10-19 09:40
歲末將近，家族聚餐機會增加，CDC提醒留意防疫，以免感染新冠病毒。(pexels)

家族團圓變染疫溫床 同吃同住 13歲女孩感染11名親友

2020-10-13 12:49
川普14日到愛阿華州出席造勢活動。(直播視頻截圖)

猛催核心選票 川普愛州造勢 ：白登贏了等於中國贏了

2020-10-14 21:10
圖：pixabay

全美最宜居城市 華府跌至30名

2020-10-14 03:09
張敏如。（費耶特郡監獄提供）

華裔按摩女提供色情服務 喬州被捕

2020-10-14 14:27
圖為川普13日晚於賓州造勢活動現場。(美聯社)

川普賓州造勢：年底前生產1億疫苗 終結疫情

2020-10-13 21:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢
以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了
勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌

勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌
太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離

太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離
川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」

川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」