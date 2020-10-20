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強化治安 華埠街道增設圓環 改為單向道

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
11區區長辦公室與交通局、第九警分局計畫在華埠附近街道加裝圓環，來改善治安。(芝加哥交通局)
11區區長辦公室與交通局、第九警分局計畫在華埠附近街道加裝圓環，來改善治安。(芝加哥交通局)

芝加哥11區區長唐信(Patrick Thompson)表示，由於近來包括華埠在內的阿摩廣場區(Armour Square)槍擊案明顯增加，為了強化社區安全，經與芝加哥交通局、芝加哥第九警分局討論與研究，計畫將該區八個路口增設圓環(traffic circle)，此外還計畫將部分路段改為單向車道，此案22日將舉行雲端社區會議，公開聽取民眾意見。

區長辦公室表示，這項交通研究範圍北到西26街，南到西33街，東到南永活街(S. Wentworth Ave.)，西到南史都華街(S. Stewart Ave.)，研究內容包括設置交通圓環以減緩車輛速度及逃逸可能，同時會將部分街道改為單向車道。

八個列入交通改善強化治安，增設小圓環的街道口，包括西28小街(W. 28th Palce)夾南普林斯頓街(S. Princeton Ave.)、西28小街夾南威斯爾街(S. Wells St.)、西29街夾南西爾德斯街(S. Shields Ave.)、西29街夾南威爾斯街、西30街夾南西爾德斯街、西30街夾普林斯頓街、西32街夾南西爾德斯街、西32街夾威爾斯街。

此外，交通局也提到，從永活街到史都華街的西28小街，以及史都華街到永活街間的29街，將改為單向車道。

區長辦公室將在22日傍晚6時舉行雲端社區zoom會議，會議ID為：828 0667 4965，或直接撥打(312)626-6799後，輸入上述會議ID，再按#即可。

芝加哥第九警分局19日公布12日到17日間華埠地區的治安報告，這段期間發生12起案件，包括四件搶劫、六件偷竊、一宗汽車搶劫、一起入室盜竊，警方再次提醒民眾隨時留意周遭環境，如發現可疑人事物，務必立刻報警。

芝加哥 華埠 雲端

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