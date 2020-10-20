以死逼跟川普對話 男掛高樓13小時

一男子懸掛川普大樓外牆，以死相逼要求與川普對話。(直播截頻)

芝加哥 警局19日早上表示，以繩索將自己吊掛在川普 國際酒店大樓16層外牆長達13小時，揚言不與川普對話就要割斷繩索跳樓的男子，已成功獲救援並送往醫院，該男子坐上救護車前，仍中氣十足重申要在選前與川普對話，警方提到，這次行動有賴於芝加哥警局、消防隊、俄羅斯翻譯人員等共同合作，調查人員也提到，在協商過程中，應允了某些該男子提出的條件，但不包括與川普對話。

警方說，該名20多歲男子由警方逮捕後，已先送往醫院治療，後將有網友根據該男子的自拍影片查出，該男在臉書上名為「Eddil Eliev」；另根據現場獨立記者CJTV表示，該男疑似為吉爾吉斯裔，是芝加哥Truman College的學生，吊掛在牆外的期間不時會高呼「Black lives matter」。

芝加哥警察發言人阿亨(Tom Ahern)表示，該名男子自18日傍晚5時半左右開始，就垂掛在芝加哥川普國際酒店大廈16樓的陽台外，並要求與川普直接對話。

該男在自拍影片中自稱是「黑人的命也是命」(BLM)成員，要求在大選前與川普對話，他說他並不想死，但如果有人想把他拉回屋頂，他會割斷繩子跳樓自殺。他要求川普答應他的某項要求，但並未說明是什麼訴求。

多名警員據報後抵達現場，談判人員也在16樓陽台與男子進行對話，希望將他勸退，到19日清晨6時許，這名男子終於接受協商回到16樓陽台，警方稱該事件「和平落幕」。

警方在事件過程中，封鎖了川普大樓旁的上威克街(Upper Wacker)，許多民眾也聚集附近觀看，由於新的蝙蝠俠電影 正好這兩天在芝加哥拍攝，部分居民一度以為懸掛在高樓的男子是在拍電影。