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2021年預算案12億赤字 芝市長擬漲房稅、減人力、增油稅

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

為了填補高達12億的預算赤字，芝加哥市市長萊特福特考慮推出多項增稅、裁員計畫，包括「增收總額達9400萬的房地產稅」、「裁撤300名市府員工」、「每加侖汽油增收0.3元燃料稅」。

萊特福特預計在21日公布新年度預算案，受到新冠疫情衝擊，原本就已經千瘡百孔的市府財庫，面臨更嚴重的收支失衡，迫使萊特福特不得不採取因應措施，她還打算將市府5億債務重新貸款，以減少市府利息支出。

由於這些研擬的對策將明顯加重一般居民財政負擔，屆時是否能夠獲得市議會支持仍有變數，不過萊特福特面臨巨大施政挑戰已是無可避免。

最受民眾關注的房產稅方面，市府計畫增收9400萬房稅，平均計算一棟25萬元的物業，每年將需多繳56元房稅。

在裁員方面，市府計畫最多裁掉350名員工，預計每年可節省1300萬元的人事開銷，此外，超過1000個仍然空置的職位也將暫停補人，可望省下7700萬元成本。

市府也正在評估是否要求芝加哥公立學校給付市府代墊的4000萬退休金；協助公立學校學生上下學交通安全的馬路維護員也將暫停撥款，這項約1200萬元經費將移為公校資金。

萊特福特的預算案幾乎確定將招來民怨，例如裁減市府人員的話，不但將損害中產階級的就業，也會遭致工會強力反彈；假使她以借貸方式彌補資金缺口，則會被批將財政負擔留給下一代；如果她提高房產稅，勢必受到居民強烈反對，尤其是許多民眾的財務都已經因為疫情而入不敷出。

而假使市長提高罰款以各種費用的收費標準，那麼她就違背了當初競選市長時，提出的「結束芝加哥無上限的增加罰款與收費」承諾。

公民聯盟(Civic Federation)主席米索爾(Laurance Msall)說，基本上萊特福特沒有太多好的選擇，他指責，市府不能總是仰賴提高房產稅來增加收入，而是應該削減多餘及不必要的市府服務來減少開銷，他說，消防部門應該削減人員，街道衛生清潔局及水務局也應考慮裁減人力。

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