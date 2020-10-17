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公校生身心俱疲 發起請願減網課時數

特派員黃惠玲/芝加哥報導

就讀芝加哥西羅傑公園區(West Rogers Park)柏恩小學(Boone Elementary School)八年級的瑞茲維克(Idalia Rizvic)，日前在一項「縮短網課時間」的線上請願行動簽名支持，她表示，網課讓學生壓力更大，因為除了必須坐在電腦前上課外，放學後還是需要在電腦前完成所有作業，「太多時間聚焦於銀幕，導致睡眠更少，頭更痛」。

她說，上課日她通常上午8時就必須坐在電腦桌前，直到下午3時放學，一般她還會繼續在電腦前做家庭作業，大約到傍晚才會告一段落，「網課讓我感覺十分焦躁」，瑞茲維克說，自己與許多同學都覺得心理健康受到影響。

部分老師認同瑞茲維克的請願，更乾脆加入簽名連署，也有一些老師告訴她，要改變目前網課情況，恐怕還需要經過重重挑戰。

這項線上請願行動是由先恩高中(Senn High School)的學生首先發起，該校學生主張網課上半天就足夠了，否則坐在電腦螢幕前的時間過長，學生們說，如果一天要上七小時網課，就應取消家庭作業，請願書上還說，很多學生因為長期坐在電腦前，都出現頭痛、脖子痠、後背痛等健康問題，可說身心俱疲。

芝加哥

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