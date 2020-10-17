參選明州48區州參議員 姜偉業：要讓社區看見華裔努力

代表共和黨角逐明尼蘇達州第48區州參議員的姜偉業，鼓勵華人踴躍參政。(姜偉業臉書)

大選日逐漸接近，代表共和黨 角逐明尼蘇達州第48區州參議員的姜偉業(Jeff Jiang)，也加緊腳步積極爭取包括華裔 在內的選民支持，姜偉業說，參選拜票期間，曾遭選民破口大罵，也遭遇許多挫折，但他堅持「尊重不同聲音、團結社群」，他說，希望藉參選讓社區看到華裔在政治參與上的努力。

姜偉業從去年9月開始籌備競選，10月投入各項活動，他說人生首次政治參選的初衷，是想體驗參政的甘苦，然後累積經驗與其他有志從政的華裔分享。

目前擔任教育顧問的姜偉業說，決定參選後，他花非常多時間與心思自己撰寫競選文案，拍攝媒體宣傳錄影，雖然在明州住了23年，但與其他土生土長的候選人相比，他的從政經驗與選舉人脈幾乎都從零開始。

從中國移民到美國的他，為明尼蘇達大學政治學和人資研究所碩士，早在今年6月，他就開始每天登門拜訪社區選民，耐心聽取他們的想法、意見，也因此讓許多選民對他留下正面、積極的印象，選民並讚許他為政壇帶來新氣象與活力。

競選期間時常面臨各種變化與挑戰，姜偉業總是勉勵自己要有毅力堅持下去，凡事要往好處想，當然有時不免懈怠，感嘆競選路太辛苦。

他說，一開始敲門拜訪時，有些人開門一看到他是共和黨參選人，沒等他開口，就朝他破口大罵，姜偉業因此學會盡快撫平情緒，再接再厲去拜訪下一戶人家，「自己的臉皮也訓練得愈來愈厚，心裡素質慢慢強大，建立自信後，承受壓力能力也越來越強」。

姜偉業說，他尊重不同政治理念的態度，使一些資深候選人樂意和他一起辦競選活動。姜偉業希望藉著自己參選，鼓勵更多華人 從政，也讓社區看到華人在政治上的參與和努力，對於選舉勝敗，他說，「只要全力以赴，問心無愧，就是最大收穫」。

有關姜偉業競選信息，可查詢臉書網站：www.facebook.com/jiangformn。