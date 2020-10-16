庫克郡公布2021年預算案 不增稅但要裁員

庫克 郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)15日公布2021年預算 案，總額高達69億的新財年經費，預算赤字也推升近10年來的新高4億900萬元，普瑞科溫可說，為彌補財務收支差距，將凍結郡府目前659個無人補上的職缺，其中包括300個警長辦公室崗位，另外還將裁減130名員工，此外，郡府將挪用部分準備金，因而避免新年度增稅覓財源。

庫克郡府的財政收入受到新冠疫情 影響大幅縮水，同時確有部分開銷不斷上漲，導致預算赤字寫下近年來的最高紀錄。

在凍結人事方面，郡府計畫目前空置的659個職位將不再聘任新人，也將暫停各種員工訓練，可望節省郡府6130萬的預算缺口；此外還將在12月1日前裁減130名員工，作為節省1.87億元開銷的計畫項目之一。

普瑞科溫可還提到，他將從郡府的準備金帳戶，移出7680萬元填補赤字，以避免增稅，或導致其他重要服務刪減。

這項預算案將推出多場聽證會，聽取公眾意見，最後交由郡委員會於11月24日投票表決。

不過，儘管這項預算案安全過關，庫克郡的財政仍面臨長期挑戰，該郡首席財務長瑞茲奇(Ammar Rizki)指出，一旦2022年之前沒有有效的新冠病毒疫苗問世，那麼該郡的經費短缺可能會進一步減少3.28億。