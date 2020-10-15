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不妙！伊州11防疫區確診率全飆升

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

伊利諾州州長普立茲克14日表示，全州11個防疫區域的新冠確診率全部都上升，且大部分區域的新冠患者住院率也都增加，為避免即將來臨的歲末假期引發更嚴重的疫情伊州衛生廳公布「旅行、接待過夜客及不同家庭聚會的位置安排」指南，衛生廳廳長伊吉克特別提醒，盡量舉辦「雲端聚會」，減少接觸機會，一旦感覺身體不適，務必不要出門。

伊州疫情連續第八天超過2600個新增病例，新增死亡人數也高達49人，過去七天的平均確診率也來到4.6%的新高，11個防疫區14日的新增確診率全部都呈現上升趨勢，到13日為止，伊州有1974名新冠患者住院，其中有390名病患在加護病房，還有153人必須仰賴呼吸器。

因應疫情走勢不妙，伊吉克14日公布了歲末假期的旅行、聚會安全指南，她說，今年最安全的過節方法就是「雲端團聚」，如果一定要聚會，盡量在戶外舉辦聚會，而且限制參加人數，此外，室內應強化通風。

她也提到，假使在假期間生病，就不應參加任何聚會，以免假期以悲劇告終，尤其「不要覺得自己的病徵不嚴重，更不要覺得一定不是新冠肺炎病毒」。

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