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大選倒數20天 庫克郡仍有2萬份「郵寄投票」處理延遲

記者陳曼玲╱綜合報導

距離11月3日美國總統大選僅剩20天，但庫克郡選舉官員表示，他們還有大約2萬份郵寄投票的申請未處理完畢，庫克郡書記官辦公室指出，工作人員將加快速度，預計本周末前寄出所有延遲的郵寄選票。

根據伊州新法，郵寄投票的截止日已經延期到11月3日，選民如果在10月1日之前申請了郵寄投票，10月6日前應該都已經收到空白選票，此外，州法還要求如果選民在10月1日以後申請郵寄投票的話，地方選務人員必須在兩個工作天內寄出郵寄選票給申請者。

但是庫克郡的副書記官米恰羅斯基(Edmund Michalowski)說，這條新法對人口眾多、登記選民達160萬庫克郡不盡合理，目前庫克郡選舉委員會已經收到超過45萬8000件郵寄選票的申請，其中透過郵件的申請的多達16萬3000個，導致書記官辦公室至今仍有2萬份申請還未處理完。

米恰羅斯基解釋，處理一般郵件的郵寄投票申請速度緩慢，因為申請表有不同格式，包括選委會自己發行的表格，還有來自推動累進式稅制的第三方組織設計的申請表，此外，8月中旬該辦公室還曾因職員感染新冠病毒而關閉一段時間，造成該郡目前仍有2萬多份郵寄選票還未寄出。

他說辦公室職員已經在周末、假日加班趕工，希望盡快寄出選票給申請者。

杜佩琪郡(DuPage County)的選務官凱茲梅瑞克(Jane Kaczmarek)說，該郡目前收到19萬5000件郵寄選票申請表，這些申請約需要7到10天的處理時間才能寄出選票。她呼籲收到選票者，盡快寄出已經圈選的選票。

伊州郵寄選票需蓋上11月3日與之前的郵戳，而地方選務機構必須要在11月17日之前收到這些期限內郵戳的選票，才能計入有效票。

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