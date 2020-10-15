避疫少出門 芝華人投票率恐探底

芝加哥選舉委員會即日起到11月3日為止，在芝加哥50個提前投票所及30多處地點，設置了郵寄選票安全投遞箱。(特派員黃惠玲╱攝影)

2016年芝加哥25區華裔 選民聚居的的投票 所投票率為57%，遠遠落後全芝加哥平均投票率70%，今年受到新冠疫情 影響，便利華裔選民的華埠圖書館提前投票所取消，加上許多華裔耆老選民聚居的老人公寓，紛因疫情婉拒非營利組織到公寓樓提供選舉協助，積極推動華裔投票的華埠更好團結聯盟說，多種情勢恐將進一步拉低今年華裔選民的投票率。

投入推動華裔選民登記與投票多年的聯盟執行主任陳本恩說，2016年大選時，芝加哥25區華裔選民聚居票所的投票率，不但低於全芝加哥市平均，也低於25區的67.5%，正因華裔選民投票比率偏低，非常需要促進選舉組織的協助推動，然而多年來逐漸出現成效的選民登記與協助投票行動，今年卻因新冠疫情打亂方針。

陳本恩說，疫情爆發初期，由於許多療養院出現群聚感染，嚴重威脅老人健康安全，坊間各老人公寓、療養院紛紛改採更嚴格的出入管理，以往接近選舉日前，促進投票組織都會加強在華埠多處老人公寓介紹選舉，說明選舉項目，今年因為老人公寓婉拒外界前往而全數取消。

華埠更好團結聯盟執行主任陳本恩。(特派員黃惠玲╱影)

郵寄投票是今年因應疫情而最多人採用的投票方式，但包括華埠更好團結聯盟等非營利機構，卻無法到老人公寓、老人日托中心等地點，主動向耆老華裔選民說明或協助填寫申請表，而每場選舉幾乎都會在華埠圖書館設立提前投票所的慣例，今年因防疫取消，「老人家想提前投票都無處可投」。

陳本恩表示，還有不少華人家庭現在因疫情關係「能不出門就不出門」，也不太往人多處聚集，估計到11月3日大選日，全市將在包括華埠在內地區設立2069個投票所，恐怕屆時也吸引不了華裔選民出門。

25區區長盧漢士、伊州州眾議員馬靜儀與華諮處總裁劉國華對於華裔選民投票問題，均大力疾呼應踴躍投票，盧漢士說，疫情爆發後，包括華裔在內的亞裔面臨的歧視加劇，只有參與投票，才能改變現況，馬靜儀也表示，希望大家告訴大家，千萬不要在今年的重要關鍵選舉中缺席。

陳本恩鼓勵選民多多利用聯盟提供的電話諮詢服務，會說中文的工作人員可線上提供填寫郵寄投票表格、查詢投票所、登記選民等服務，電話(312)761-9738。