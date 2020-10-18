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芝加哥中國城“相遇小面”連鎖店經營主營麵食，推出多款新品桂林米粉和四川苕粉，歡迎嘗新！

本報芝加哥訊

　同胞們！如果在芝加哥中國城小聚的話，又多了一個去處哦。地址位于 2026 S Clark St, Unit F的“相遇小面”連鎖店 今年八月已正式開業。之前因疫情，只提供自取和外賣服務，現在已開堂食服務，歡迎大家前往品嘗中式拉麵，日式拉麵和麻辣小麵，串串燒，奶茶/冰沙等美食。近日“相遇小面”又推出多款桂林米粉和四川苕粉等新品，歡迎嘗新！

“相遇小面”連鎖店經營，主營麵食，其拉麵系列包括：原味/菠菜/紫薯/火龍果及胡蘿蔔，經過大廚精心炮制的蘭州牛肉拉麵、麻辣牛肉拉麵、紅燒牛肉拉麵、老北京炸醬麵、麻醬雞絲涼麵、蕃茄雞蛋打鹵麵和蔥油伴麵等爽滑彈牙，韌性十足。大廚還強力推荐招牌海碗全牛麵，量大，湯底是用大棒骨熬制的，海碗全牛麵有切成薄片的牛腱、酥軟的牛腩以及彈牙的牛肚等令人回味。還有辣味味噌日式拉麵，豚骨拉麵等等，而照燒海鮮炒烏冬麵更值得品嘗，烏冬麵里面的魷魚、蝦仁、干貝加蔬菜再配上有點煙燻味的照燒醬，據說在印第安那分店銷量Top 3的麵，俘獲了許多中國、美國、韓國、印度等亞裔同學們的胃。

招牌美食還包括翅炸風云（炸雞翅）、檸檬胡椒味/Cajun味、肉感十足的炸雞翅，腌制入味多汁，味道像改良版的鹽酥雞，表皮偏硬很酥脆，放涼了吃也不膩！香蔥拌燻干豆腐絲特別北方的爽口涼菜，像加了豆干版的東北老虎菜；很有韌性的豆干拌上蔥和香菜，香油味很濃郁，還有照燒牛/羊/雞肉串及王中王火腿腸、章魚小丸子、紅油耳絲、紅油金錢肚、夫妻肺片、日式雞肉鍋貼、孜然炸五花肉、孜然炸魷魚等小吃，以及特色果味酸奶系列、黑糖珍珠奶茶+琥珀珍珠奶茶等清涼飲品一站式全搞定！“相遇小面”營業時間為：周二至周日（11am-9pm）,地址：2026 S Clark St, Unit F，電話：(312) 929-2689（旁邊提供免費停車場）。

“相遇小面”推出多款新品桂林米粉和四川苕粉，歡迎嘗新！
“相遇小面”推出多款新品桂林米粉和四川苕粉，歡迎嘗新！

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