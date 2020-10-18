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百佳香港超市集團大芝加哥地區 各分店天天特惠大酬賓，感謝賓客支持！

本報芝加哥訊
百佳香港超市集團大芝加哥地區各分店天天特價大酬賓，感謝賓客支持！
百佳香港超市集團大芝加哥地區各分店天天特價大酬賓，感謝賓客支持！

百佳香港超市集團（Park To Shop Supermarket）大芝加哥地區各分店天天特惠大酬賓，感謝賓客支持！該集團各分店的天天特價商品每周更新，歡迎到大芝加哥地區以下分店購買：百佳超市中國城分店（2121 S.Archer Ave., Chicago, IL. 60616）電話（312）881-0068，香港超市中國城總店（2425 S.Wallace St., Chicago, IL. 60616）電話（312）791-9111，香港超市18街分店（1835 S. Canal St., Chicago, IL. 60616）電話（312）846-1188，香港超市北華埠分店（4879 N. Broadway St., Chicago, IL. 60640）電話（773）334-3838，香港超市太古廣場旗艦店（4334 E. New York St., Aurora,IL 60504）電話（630-340-3163。該集團對天天特價酬賓活動保留解釋權。

百佳香港超市集團（Park To Shop）成立于2007年，是美國中西部地區規模最大的中式亞洲超市連鎖集團企業，主要經營連鎖超市，品牌食品飲料，食品代理批發等等，在美國中西部地區多個城市成功經營十多年。為進一步拓展北美市場，該集團經過不懈努力，穩步進入多元化發展階段。百佳香港超市集團歡迎中國投資者及有志創業投資、加盟，大家攜手合作，打造一個有品質、有創意的連鎖品牌，共贏未來！詳情請洽：312-791-9111。

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