高明電器推出智能門鎖系統 適合家居及辦公室等門店應用，安全便利！

高明電器推出智能門鎖系統，安全便利！

高明電器有限公司(K.C. ELECTRONICS INC.)推出方便實用的智能門鎖系統，該智能門鎖系統支持手機 應用程式本地或遠程開門，允許不同用戶在特定時間訪問特定的門，營業時間自動開門，設定時間自動關門，支持假期安全控制；可用於用戶考勤檢查，可查看/下載/導出詳細的曆史入場記錄。智能門鎖的先進技術有別於傳統機械鎖具，特別是當今疫情 下更具安全性，便利性。適合注重安全性的家居、銀行、政府部門以及酒店，居民小區，賓館/酒店等場所應用。

該公司經營/經銷或代理的多種品牌家用電器，包括最新潮KTV點歌機特惠價$699，讓您感覺不一樣的K歌體驗，海量無損歌庫，智能語音點歌，隨心所唱！高明電器代理的芝加哥最快、最穩定的網路公司 Comcast 提供上網、電視及電話服務，有家用特惠套餐$25/25mbps和$40/100mbps，商業特惠套餐低至$70/月（需要相關條件限制）等計劃。還有遠程高清監控安全系統套裝(俗稱千哩眼)特惠價$900，保障社會及家居安全，圖像清晰，功能多樣，使用簡單方便，可自動保留影像多月，可配多種鏡頭，視頻角度廣，可在任何地方監控管理，適合家居、店鋪、餐館和寫字樓等不同地方使用，歡迎洽詢。

此外，該公司還有各種品牌爐頭、冰箱、洗衣/乾衣機，以及多個品牌的抽油煙機，多功能電飯煲、多功能電子壓力鍋和尚朋堂不銹鋼真空保溫烹調鍋，媽媽樂富士炒鍋/不沾鍋，高效能多用途電磁爐，甩脂瘦身腰帶，韓國、日本高級多功能按摩椅及腳底按摩器和豪華多功能全不銹鋼腸粉機，等應有盡有，歡迎光臨惠顧。高明電器地址：2814 S.Wentworth Ave., Chicago, IL 60616，電話/微信 號:(312)225-3008，更多詳情請瀏覽綱頁：WWW.KCELECT.COM，或 E-mail：[email protected]。