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芝總領館辦國慶及中秋雲端“雙節”慶祝會 趙建總領事 : 中美兩國是隊友，不是對手。

本報芝加哥訊

9月30日，中國芝加哥總領館成功舉辦國慶71周年暨2020年中秋佳節云端招待會。在新冠疫情下，芝加哥領區僑學各界，中美各界代表，主流政要近100人，通過網絡視頻的方式在“雲端”相聚，共同慶賀中國國慶及中秋“雙節”。包括伊州檢察長Kwame Raoul，奧羅拉市（Aurora）市長爾文（Richard Irvin），密蘇里州前州長霍頓（Bob Holden）等美國主流政要通過視頻對中國國慶71周年表示祝賀。芝加哥華聯會主席鄭徵，美國華人海外交流協會會長方燕輝，芝加哥大學學聯會主席張瑞時，美中芝加哥商會主席，萬向美國公司總裁倪頻等芝加哥僑學各界也致詞表示祝賀。還有來自芝加哥領區其他州的各界代表也分別發表了講話。招待會并以網絡視頻的方式舉辦了精彩的云端文藝表演。在新冠疫情的特殊時期下，芝加哥領區各界嘉賓以這樣特別的方式，在云端共慶國慶，中秋。

中國駐芝加哥總領館總領事趙建在會中發表了重要講話，介紹中國發展現狀，建國以來取得的成就，以及中美關系的最新發展。趙建總領事還重點介紹了中國抗擊新冠疫情的成果，以及為世界抗疫做出的貢獻。趙建總領事還介紹了中美兩國在抗擊疫情中的相互支持，并希望美國人民能盡快戰勝疫情。

趙建總領事指出，面對百年一遇的全球傳染病大流行，中國本著公開、透明、負責任的態度，第一時間向世界衛生組織、有關國家和地區組織主動通報疫情信息，第一時間發布新冠病毒基因序列等信息，第一時間公布診療方案和防控方案，毫無保留同各方分享防控和救治經驗，盡己所能為國際社會提供援助，以實際行動幫助挽救了全球成千上萬人的生命。

趙建總領事表示，病毒不分種族和國界，是全人類共同的敵人。在中國抗擊疫情最困難的時候，美國人民曾給予中國人民真誠的幫助和支持。3月份以來，疫情在美國加速蔓延，中國政府盡最大努力為美方在華釆購防疫物資提供便利。中國地方省市、工商企業和民間機搆積極為美國各地人民捐贈抗疫物資。中國人民同包括美國人民在內的各國人民一道，相互支持、相互幫助。

趙建還強調，在這場人與病毒的角力中，中美兩國是隊友，不是對手。中方將繼續本著真誠的態度，同美方分享防控信息和抗疫經驗，在診療方案、疫苗研究乃至經濟復蘇等領域開展更為廣泛深入的合作。最后，趙建總領事還對所有支持中美交流合作的各界朋友們表示衷心感謝！并向各界嘉賓送去了國慶和中秋的節日祝福。

慶國慶，賀中秋，芝加哥總領館成功舉辦雲端慶“雙節”招待會。
慶國慶，賀中秋，芝加哥總領館成功舉辦雲端慶“雙節”招待會。

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