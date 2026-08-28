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新澤西中文教師年會 聚焦人工智慧教學發展

記者劉偉／新州報導
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學會邀請(左至右)蒙特維爾、林登、西橘、普林斯頓和西溫莎五位學區主管，與教師們舉...
學會邀請(左至右)蒙特維爾、林登、西橘、普林斯頓和西溫莎五位學區主管，與教師們舉辦圓桌會議，分別就如何在不失去真實語言學習情況下使用AI展開對話，由張世紅(右一)主持。（記者劉偉/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

新澤西中文教師協會年會聚焦人工智慧融入中文教學，邀集教師、學者與教育主管討論課程改革、學術誠信及傳承語教育發展。

新澤西中文教師協會(NJCTA)2026年度會議日前在新澤西州Montclair State University舉行，以「智慧教學，誠信學習，構建人工智慧時代的信任教育」為主題，來自新澤西州及周邊地區61所學校的第一線教師、教育管理人員、專家學者及教育機構代表近百人與會，聚焦人工智慧時代的中文教育創新、教師專業發展、課程改革及學生語言能力培養。

新澤西中文教師學會2026年會，聚焦AI賦能中文教育。（記者劉偉/攝影）
新澤西中文教師學會2026年會，聚焦AI賦能中文教育。（記者劉偉/攝影）

協會會長廖山漫介紹協會工作進展；中國駐紐約總領館教育參贊余有根致詞，肯定中文教師推動新澤西州中文教育及中美青少年交流的貢獻，並鼓勵教師積極迎接AI帶來的新機遇。

中國駐紐約總領館教育參贊余有根(中)、領事秦其倫(右三)、孫鳳收(左三)肯定新澤...
中國駐紐約總領館教育參贊余有根(中)、領事秦其倫(右三)、孫鳳收(左三)肯定新澤西中文教師學會的工作。圖為學會部分主要幹部。（記者劉偉/攝影）

2026年美國國家教師名人堂入選者Theresa Maughan也應邀發表演講，分享建立師生信任、發揮教育影響力及教師終身成長的經驗。

上午主題演講由新澤西理工學院Ying Wu計算機學院院長Jamie Payton主講，探討AI快速發展為教育帶來的機遇與挑戰，並提到教育仍應以學生發展及人的成長為核心。

專家圓桌論壇則聚焦「在世界語言課堂中負責任且有效地整合人工智慧」，五位教育主管就AI在語言教學中的實際應用交換意見，討論如何兼顧教學品質、教師專業判斷及學術誠信。

下午分組討論更貼近中文教師教學實務，議題包括K-12中文教學中的AI政策與應用、AI差異化教學、利用AI提升學生語言能力，以及傳承語中文教學策略等；另設AP中文改革、高級中文課程、全球案例教學、課堂遊戲化及語言文化融合等專題。

會議並未將AI單純視為教學工具，而是進一步思考教師、學生與科技之間的新關係，尤其科技融入教育的同時，仍須重視師生之間的人際連結。

與會者也關注中文教育長期發展，包括從小學階段及社區推廣中文課程、加強學校與社區合作，以及推動傳承語中文教學。

多家支持單位在年會會場外設立攤位，包括北語出版社、IPERC中國遊學公司、新澤西...
多家支持單位在年會會場外設立攤位，包括北語出版社、IPERC中國遊學公司、新澤西州AAPI機構等。（記者劉偉/攝影）

學會董事會主席張世紅(右一)、會長廖山漫(左一)感謝NJIT Jamie Pay...
學會董事會主席張世紅(右一)、會長廖山漫(左一)感謝NJIT Jamie Payton院長(右二起)、國家教師名人堂入選者Theresa Maughan、新澤西AAPI 聯合執行主任陳洛思對學會年會的支持。（記者劉偉/攝影）

精華 FAQ

  • 會議以「智慧教學，誠信學習，構建人工智慧時代的信任教育」為主題，核心關注AI時代的中文教育創新、教師專業發展、課程改革，以及學生語言能力的培養。

  • 除協會會長與中國駐紐約總領館教育參贊致詞外，Theresa Maughan分享師生信任與教師成長經驗，Jamie Payton則從AI發展角度談教育機遇與挑戰。

  • 與會者認為中文教育不應只看作工具化教學，而要兼顧人際連結，並持續推動小學與社區中文課程、學校社區合作，以及傳承語中文教學策略。

新澤西州 人工智慧

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