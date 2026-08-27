生活充實俱樂部講座百人出席 聚焦僑務與防詐

近百人出席了講座。（記者孫影真／攝影）

新澤西 生活充實俱樂部日前在Somerset Presbyterian Church舉辦專題講座，邀請紐約華僑文教服務中心主任王怡如及駐紐約經文處法務祕書賴奕辰主講，內容涵蓋僑務工作、防詐騙及治安等議題，近百位僑胞出席。

王怡如首先介紹新任副主任廖淑惠與羅煜棠，並宣導僑委會重點工作，包含全社會防衛韌性、台美教育倡議，以及大紐約地區13所台灣華語文學習中心(TCML)。她同時宣傳多項大型活動，如8月30日的Taiwan Yes! Market與8月26日的紐約洋基 台灣日，並鼓勵青年參與FASCA及回台英語服務營等計畫。活動現場亦推廣「i僑卡」，吸引30餘名僑胞申辦。王怡如期盼凝聚僑界力量，攜手挺台灣。

賴奕辰以近期詐騙犯罪趨勢為主題，分析美國及台灣常見的詐騙手法。他指出，詐騙犯罪不分年齡及教育程度，民眾不應認為高知識或具有判斷能力者就不會成為受害者。

賴奕辰表示，隨著人工智慧技術發展，詐騙集團 已能利用AI製作擬真語音及影像，冒充親友要求緊急匯款。民眾若接獲要求提供帳戶、密碼或立即轉帳的電話及訊息，應先確認對方身分，不要依指示直接操作。針對親友遭冒名求救的情況，賴奕辰建議家庭成員事先約定只有彼此知道的特殊暗語或問題，遇到可疑電話時，可透過暗語確認身分，降低遭受詐騙的風險。

新澤西生活充實俱樂部每周三定期聚會，透過各類講座與活動，協助僑胞享受樂活人生。

理事周秀蘭(左三)頒贈感謝狀給主講人王怡如(右一)及賴奕辰(左二)。（記者孫影真／攝影）

王怡如期盼與僑胞攜手建構防衛韌性的海外僑社，同心挺台灣。（記者孫影真／攝影）

新澤西生活充實俱樂部每周三聚會，慶生健身聽講座，享受樂活。（記者孫影真／攝影）