全球第二屆粵唱粵強歌唱比賽費城賽區啟動

粵唱粵強總決賽海報

全球＂粵唱粵強＂第二屆粵語歌唱比賽已在各國地區如火如荼推進中。＂粵唱粵強＂比賽是一個面向全球華人的粵語歌唱大賽，由廣東省廣府人珠璣巷後裔海外聯誼會、廣州市演藝人協會和廣州華僑博物館等多個權威官方機構聯合主辦，由美國東方文化藝術交流協會申辦費城賽區。粵語已有二千多年歷史，文化底蘊深厚，唐詩、古文都以粵語押韻。本次活動的宗旨是通過粵語歌唱比賽，搭建粵語文化交流橋梁，以歌會友，傳遞友誼，讓傳統粵語文化在海外廣泛流傳，傳播到世界每個角落。

＂粵唱粵強＂是一個全球性的賽事，覆蓋亞洲、北美、歐洲、澳洲等多個國家和地區，設有多個賽區。大賽還得到了酷狗音樂等平臺的戰略合作支持，以及中國各地僑聯、文化社團的協助，共同推動賽事在全球範圍內開展。費城賽區第一場初賽已於8月16日下午在費城東北區王牌餐廳KTV房舉行，參賽者有來自費城、新澤西州、紐約州之熱愛唱粵語歌的朋友們參賽。第二場初賽將於9月27日下午3點，在南費城J．Lounge Restaurant 舉行。比賽不限年齡，不論男女，沒有職業限制，零門檻參與，為全球的粵語愛好者提供了一個展示才華的平臺。只要您愛唱粵語歌，都可以報名參賽。決賽頒獎典禮暨慶功宴將於10月18日晚上6時，在南費城華達大酒樓宴會大廳舉行。

費城賽區決賽之夜，有幸邀請到主辦單位之“廣州市演藝人協會”主席廖百威親臨決賽現場，作為主評委嘉賓，保證了賽事的專業性，廖百威並會演唱他的成名作品。所有參賽者和觀眾，都有機會與90年代流行音樂四大天王之一的廖百威主席同台同框，共同打造一場星光熠熠的演唱會！海選決賽後，將由評委們選出優秀歌手，推送回中國參加全球總決賽。期待您的光臨，或許，下一位歌星就是您！

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