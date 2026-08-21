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助選員上門 新州綠卡婦才驚覺成了登記選民

編譯周芳苑／綜合報導
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新澤西州共和黨議員奧斯(Bob Auth)的幕僚長弗雷德里克斯(Phil Fredericks)表示，共和黨助選員日前在伯根郡(Bergen County)杜蒙特市 (Dumont)走訪居民，一位持綠卡的非美國公民女士應門，驚訝發現自己竟出現在登記選民名冊上，選民登記錯誤又添一例。

弗雷德里克斯和杜蒙特市議員夏里諾(Louis Sciarrino)一起進行助選活動，根據選民登記冊到這位老婦住處敲門，應門婦人說：「我不能投票，我持有綠卡。」

這位女士說她從未做過選民登記，不明白自己的名字怎麼會出現在選民登記冊。

新澤西州機動車輛委員會(NJMVC)先前承認，2023年6月至2024年6月期間誤將約6600名非公民登記為選民，目前尚不清楚應門老婦是否是其中之一，也不清楚她的錯誤登記是否另有其他原因。

新州州府官員稱，已刪除確認錯誤登記的約5100人資訊，另有1450個源自同一問題的登記資料被擱置，待進一步審查。

新州州府官員上個月披露，一些前往MVC辦理業務時表明自己並非美國公民，卻因軟體故障，所填寫的資訊被錯誤傳輸用於選民登記。這些錯誤登記的人當中不到400人投過票。

這一次在杜蒙特市發生綠卡持有人驚訝於自己被納入選民登記名冊的事件，再次讓弗雷德里克斯對新州選民名冊的準確性擔憂，地方選舉少數幾張選票就足以定勝負。

新州MVC軟體出錯的醜聞曝光後，州府隨後對數千份登記資訊進行審查，選民登記和選舉管理也被更嚴格把關。

杜蒙特是伯根郡競爭較激烈的幾個市鎮之一，共和黨目前在六人市鎮議會中以4比2占多數席位。今年將有市鎮議會將有2個共和黨席位要改選，民主黨有機會拿下控制權。

精華 FAQ

  • 因為她自稱不是美國公民，根本不能投票，也從未辦過選民登記，卻在助選員依名冊敲門時發現自己的名字竟出現在選民登記冊上。

  • 新澤西州機動車輛委員會承認，2023年6月至2024年6月間，軟體故障誤將約6600名非公民登記為選民；其中約5100人資料已被刪除，1450筆則待審查。

  • 因杜蒙特是伯根郡競爭激烈的市鎮之一，地方選舉常只差少數票就能定勝負；若選民名冊不準，可能直接影響議會席次與政黨控制權。

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