新州普林斯頓FASCA培訓結業 53名台裔青少年展現成果

海外青年文化大使協會普林斯頓分會「2026 FASCA新生培訓營」培養團隊合作與領導能力。（記者孫影真／攝影）

新澤西州 海外青年文化大使協會(FASCA)普林斯頓分會日前舉行「2026 FASCA新生培訓營」結業典禮，為期兩天的活動共有53名台美青年參加。學員分為黑熊、藍鵲、樹蛙及台北101四隊，透過文化課程、團隊活動及成果展演，認識台灣文化，並培養團隊合作與領導能力。

北澤西台灣同鄉會會長呂綺偉(右六)與藍鵲隊員，展示台灣南部圖騰。（記者孫影真／攝影）

紐約華僑文教服務中心主任王怡如表示，本次培訓由諮詢老師楊文篪統籌，與劉超琦、林美華、李惠靜、林郁翠等共同規劃，並邀請崔珍瑜、張淑娟、段錚、鄺迺智、湯馥雲等專業教師授課，多位資深助教協助活動。她感謝老師及工作人員投入心力，透過多元課程協助青年認識與傳承台灣文化。

家長對此次培訓成果給予肯定，開始規劃學員後續參與義工服務的安排。（記者孫影真／攝影）

兩天課程從破冰遊戲及團隊活動展開，學員透過分組合作建立默契，並參與舞蹈、文化手作及專題講座。四隊分別以台灣代表性意象命名，並完成「完美世界」營舞、台灣獅頭舞蹈及客家滾湯圓舞蹈等成果演出。

僑務委員鍾文忠(左四)與樹蛙隊員，展示台灣中部圖騰。（記者孫影真／攝影）

僑務諮詢委員戴松昌(右一)與台北101隊員，展示台灣北部圖騰。（記者孫影真／攝影）

新澤西台灣商會會長汪俊延(右二)與黑熊隊員，展示台灣中南部圖騰。（記者孫影真／攝影）

文化手作課程安排客家花布袋及雙錢結製作，讓學員從實作接觸傳統文化；林美華則以「台美青年的領導力與社會影響力」為題，引導青年思考自身在社區及社會中的角色。

結業典禮中，各隊以隊呼、隊旗及舞蹈展現學習成果，並將四隊主題圖案拼組成完整台灣圖騰。王怡如表示，從學員表現可看出青年對台灣文化的認識逐步加深，期盼53名新生未來持續參與FASCA，將所學投入社區服務與文化推廣。

今年底卸任的諮詢導師楊文篪、劉超琦及林美華也勉勵學員，將培訓營視為另一階段的開始，持續參與服務。家長則肯定孩子在兩天活動中展現出的自信與團隊合作能力。