吳弭槓上ICE 致函業主勿租車位給聯邦 DHS痛批市長對私人業主施壓
波士頓市長吳弭(Michelle Wu)加大阻止美國移民及海關執法局(ICE)擴大波士頓行動的力度。ICE日前尋求在波士頓取得249個停車位，吳弭除要求聯邦政府提供相關業主回覆資料，更進一步致函私人停車場及車庫業者，呼籲他們拒絕ICE的租用要求。
這起爭議源於ICE及國土安全部(DHS)7月底發布的「尋找資源通知(Sources Sought Notice)」，ICE尋找能在既有或計畫中的ICE設施附近提供地面或立體停車位的業者。波士頓被列為全國14個城市之一，聯邦政府在文件中列出波士頓可能需要249個停車位。
吳弭18日向波士頓停車場及車庫業者發出公開信，要求業者不要接受ICE的停車位租賃要求。
吳弭在信中表示，如果ICE取得相關停車資源，將是聯邦移民執法在波士頓「不必要且不合理的升級」，可能對公共安全造成重大風險，並干擾整個地區的經濟活動。她呼籲停車場業者拒絕ICE的提案。
吳弭同時承認，市政府無法直接禁止ICE租用私人土地，因此目前採取的主要方式，是公開呼籲業主不要出租，以及透過法律及資訊管道了解ICE的計畫。
除了向業主喊話，吳弭政府也已向ICE提出「資訊自由法」(FOIA)要求，希望取得ICE針對這項停車需求所收到的回覆，藉此了解波士頓地區究竟有哪些私人業主回應聯邦政府的租賃需求。
吳弭表示，她希望掌握更多資訊，以了解ICE是否真的準備擴大在波士頓的行動，以及市政府可以採取哪些措施因應。
對於吳弭的最新行動，DHS透過社群媒體猛烈抨擊，指責市長試圖向私人業主施壓。DHS表示，吳弭「沒有權力」阻止ICE使用私人土地，如果私人業主願意提供自己的土地給聯邦執法機構使用，應有權自行決定。DHS並批評吳弭針對私人業主採取施壓行動。
移民執法行動辯護，並引用近期逮捕涉嫌性侵兒童的無證移民案件，聚焦聯邦移民執法對公共安全的重要性。
她先要求聯邦政府提供相關業主回覆資料，接著向波士頓私人停車場與車庫業者發出公開信，呼籲他們不要接受ICE的租用要求，並透過法律與資訊管道持續掌握情況。 ICE與DHS在7月底發布尋找資源通知，要求在既有或計畫中的ICE設施附近取得地面或立體停車位，波士頓被列為14個城市之一，文件中估計可能需要249個車位。 DHS透過社群媒體強烈批評，指吳弭無權阻止ICE使用私人土地，認為若業主願意出租給聯邦執法機構，就應由業主自行決定，並以逮捕涉性侵兒童的無證移民案例強調執法必要性。
精華 FAQ
她先要求聯邦政府提供相關業主回覆資料，接著向波士頓私人停車場與車庫業者發出公開信，呼籲他們不要接受ICE的租用要求，並透過法律與資訊管道持續掌握情況。
ICE與DHS在7月底發布尋找資源通知，要求在既有或計畫中的ICE設施附近取得地面或立體停車位，波士頓被列為14個城市之一，文件中估計可能需要249個車位。
DHS透過社群媒體強烈批評，指吳弭無權阻止ICE使用私人土地，認為若業主願意出租給聯邦執法機構，就應由業主自行決定，並以逮捕涉性侵兒童的無證移民案例強調執法必要性。
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