新州州長一口氣簽署3法令 保護兒童防止對社媒成癮

新州州長薛瑞爾將兒童網路安全列為首要任務之一，她說，有了新法就能真正保護兒童的網路安全。(路透資料照片)

為因應社群媒體 讓兒童及青少年易上癮的嚴重問題，新澤西州 州長薛瑞爾(Mikie Sherrill )日前一口氣簽署三個法案、即日生效，其中包括設立「社群媒體研究中心」(social media research center)研究科技產品成癮性以及其他可能對兒童造成的危害。

這三項法案並包括「新澤西州兒童法典」(New Jersey Kids Code Act)， 將對於企業收集並保留兒童資料施加更多限制。

薛瑞爾在澤西市哈德遜郡男孩女孩俱樂部(Hudson County Boys & Girls Club of Hudson County)簽署法案後說，大型科技公司所設計的平台劫持孩子的注意力。

薛瑞爾引用研究稱，兒童平均每周在社媒上花費35個小時；這些平台不斷推出新的成癮功能，讓孩子沉迷其中，剝奪他們與朋友相處或做作業的時間，最終造成憂鬱、焦慮、疲勞以及睡眠和身體形象問題。

薛瑞爾直言，大科技公司知道自己有罪，心知肚明。

剛簽署的三法案中，A4014將在公立高等教育機構設立社媒研究中心，研究社媒使用影響並提出建議；S3412要求社媒研究中心研究青少年對社媒的成癮行為，並建議添加警示標籤；A4015設立新州 兒童法典，要求部分線上服務提供者為未成年人提供保護措施，包括為兒童設定預設隱私設定以及永久刪除兒童社媒帳號的方法。

薛瑞爾辦公室稱，社媒研究中心將設於一所尚未命名的公立大學，由州預算撥款50萬元。該研究中心將會向州議會提交報告，針對發現的問題探討可行補救措施。

然而，蘇塞克斯(Sussex)共和黨州議員英加納莫特 (Mike Inganamort) 在 X 平台貼文表達不同意設立該中心，不覺得有必要設立一個新的州機構來告訴大家已經知道的事情與問題，重點是著手解決問題。

薛瑞爾將兒童網路安全列為首要任務之一，她說，有了新法就能真正保護兒童的網路安全、支持新州家長、並讓科技公司明白他們有責任將兒童安全置於利潤之上。