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送貨司機薪資低條件差 新州州府控告亞馬遜

編譯周芳苑／綜合報導
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新澤西州州府日前控告亞馬遜，指夥伴計畫的送貨司機薪水太低、工作條件惡劣。圖為亞馬...
新澤西州州府日前控告亞馬遜，指夥伴計畫的送貨司機薪水太低、工作條件惡劣。圖為亞馬遜配送帶上待運送的包裹。(路透資料照片)

線上零售商鉅子亞馬遜(Amazon)的「配送服務合作夥伴計畫」(Delivery Service Partner，DSP)允許個人開公司就地提供包裹配送服務，新澤西州州府日前控告該公司，指控夥伴計畫的送貨司機薪水太低、工作條件惡劣。

新州指控亞馬遜濫用市場壟斷地位，對新州的獨立配送司機加以支配。

新州在提交給紐瓦克聯邦法院的訴訟中指稱，亞馬遜利用其市場主導地位，對數千名透過「配送服務合作夥伴」計畫為該公司送貨的新州工人給予低薪、而且工作條件惡劣。

亞馬遜發言人凱利 (Steve Kelly)辯稱，這項指控毫無事實根據。

新州檢察長達文波特(Jennifer Davenport)的辦公室表示，這是州府控告企業為維護「買方壟斷」(monopsony，指一個買方控制整個市場的市場結構)而進行非法行為的第一例。

亞馬遜「配送服務合作夥伴」計畫由物流部門負責，允許人們成立公司在當地配送包裹；亞馬遜稱，這些小型企業目前在全球每天為亞馬遜配送2000萬個包裹。

新州訴訟指控亞馬遜懲罰試圖組建工會的司機，並阻止夥伴計畫中的獨立企業互相挖角司機，違反反壟斷法。

凱利表示，達文波特檢察長辦公室提起訴訟之前並未向該公司提出主要指控，並稱有關該夥伴計畫與司機工作條件的指控完全錯誤；他說，「配送服務合作夥伴」計畫負責管理司機的日常工作和路線安排，參與計劃的員工可自由選擇雇主和夥伴。

亞馬遜另外面臨美國聯邦貿易委員會(U.S. Federal Trade Commission)和加州所提出的其他反壟斷訴訟，這些訴訟指控該公司非法壟斷線上零售市場。亞馬遜已否認這些指控。

精華 FAQ

  • 新州認為亞馬遜在DSP配送服務合作夥伴計畫中，利用市場主導地位壓低司機薪資、惡化工作條件，並以反壟斷方式支配獨立配送司機，因此向聯邦法院提告。

  • 訴狀主張亞馬遜懲罰試圖組工會的司機，還阻止DSP內的獨立企業互相挖角司機，藉此維持對勞動市場的控制，涉嫌違反反壟斷法。

  • 亞馬遜發言人否認所有指控，稱州府在提告前未提出主要問題，並表示DSP由合作夥伴公司管理司機日常工作與路線，參與者可自由選擇雇主。

亞馬遜 新州 新澤西州

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