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賓州麻疹已232例 35%患者是兒童 專家憂開學助長擴散

編譯周芳苑／綜合報導
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包括賓州在內的美國多州，均出現麻疹病例增多趨勢。(美聯社)
包括賓州在內的美國多州，均出現麻疹病例增多趨勢。(美聯社)

賓州近來爆發30年來最嚴重的麻疹疫情，患者往往有肺炎和腦水腫；麻疹一度被認為在美國已根除，如今專家擔心，8月底陸續開學，感染風險將上升。

麻疹疫情在賓州持續蔓延，截至10日已波及18郡，今年迄今提報232病例，包括費城地區20多例；38人住院治療。賓州光是上周便有57例。

蘭卡斯特郡(Lancaster County)今年已通報133麻疹病例，4月起密集發生125例。

賓州今年約35%確診患者是兒童，兒童很容易出現嚴重併發症。

在賓州，蘭卡斯特郡疫苗接種率最低，幼兒園學童、七年級學生麻疹疫苗接種率各為87.6%、83.3%，遠低於達到免疫成效的最基本接種率95%。麻疹傳染性極強，暴露在高達90%未接種疫苗者的環境裡就容易患病。

蘭卡斯特郡專員約德(Alice Yoder)是護士，曾任蘭卡斯特綜合醫院行政人員，她說， 每天有大量兒童聚在一起，麻疹傳染性極強，令人擔心。

疫情已波及蘭卡斯特以外地區。賓州中部多郡上周提報麻疹首宗病例。

費城郊區的切斯特郡(Chester County)與蘭卡斯特郡接壤，今年已通報22麻疹病例；有些患者拒絕配合追蹤密切接觸者，實際病例高於提報數字。

蘭卡斯特官員也表示，疫情傳播範圍比官方統計的還廣，表面上每出現一病例，背後可能另有10到20例。

新感染源可能來自其他地方。聖路加大學醫療網(St. Luke’s University Health Network)稱，里海郡(Lehigh County)上周報告首宗麻疹例，患者是一對兄妹，他們的父母選擇不給孩子們打疫苗，而且近期曾出國旅遊。

賓州官員近幾個月來持續建議加速兒童常規麻疹疫苗接種計畫，可讓嬰兒最早六個月大時接種第一劑麻疹、腮腺炎和德國麻疹疫苗。今年已接種2000多劑疫苗，光是六、七月便接種1300多劑。

許多與醫療機構未聯繫的居民只是隱約聽說麻疹疫情正在蔓延，並不完全了解目前已爆發疫情；郡府官員提供的麻疹資訊很少。

精華 FAQ

  • 截至10日，疫情已波及18郡、累計232例，並有38人住院；蘭卡斯特郡與費城周邊病例特別集中，上周全州又新增57例，顯示疫情仍在加速蔓延。

  • 因為麻疹傳染性極強，學童開學後大量群聚，接觸機會大增；若校園內接種率不足，病毒很容易在未接種者之間快速傳播，造成更多病例與併發症。

  • 蘭卡斯特郡幼兒園學童與七年級學生麻疹疫苗接種率分別只有87.6%和83.3%，都低於95%的免疫門檻，因而難以形成群體保護，疫情更易反覆爆發。

麻疹 賓州 疫苗

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