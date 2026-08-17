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新州前州長墨菲官方肖像花掉13.5萬元 創最貴紀錄

編譯周芳苑／綜合報導
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新州前州長墨菲。(美聯社)
新州前州長墨菲。(美聯社)

根據政治新聞網站Politico報導，預計要懸掛在新澤西州議會大廈的新州前州長墨菲(Phil Murphy)官方州長肖像畫造價高達13.5萬元，全數由納稅人支付，創新州史上最昂貴紀錄。

Politico根據取得的肖像畫合約報導稱，這幅肖像畫將委託曾為美國總統和名人繪製肖像的世界知名藝術家創作，費用超過前三位州長官方肖像畫的總和。

墨菲的肖像畫費用將來自25萬元的過渡帳戶(taxpayer-funded transition account)，該帳戶由納稅人資助，分配給每位卸任州長，用於支付辦公室、律師和工作人員費用。

Politico所獲公開紀錄未揭露受託繪製肖像畫的藝術家姓名，但知情人士透露，該人選是在現任州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)執政期間定案。

新州議會共和黨人在社群媒體貼文稱，這幅肖像畫由新州人民買單，製畫費用足以支付許多學區一名教師兩年工資，而且比支付給退休州府員工的11萬元生活成本調整金還要多。

在墨菲之前的共和黨前任新州州長克里斯蒂(Chris Christie) 肖像畫造價8.5萬元，2018年畫像揭幕前便躍登全美新聞頭條，然而即使經通貨膨脹調整也僅11.3萬元，不及墨菲畫像費用。

克里斯蒂肖像畫由澳洲藝術家保羅牛頓(Paul Newton)繪製，他曾為澳洲流行天后歌手凱莉米洛(Kylie Minogue)等名人繪製畫像。

更早之前，新州民主黨前州長寇辛(Jon Corzine)、柯迪(Richard Codey)和麥格里維(Jim McGreevey)共花費7萬4500元在州議會大廈懸掛肖像。

新州財政廳發言人證實，墨菲肖像畫所需費用已被納入墨菲最後一份州預算，該預算撥款25 萬元在前後任州長交接過渡期間使用，過渡帳戶裡約20萬2000元已被撥付，另有4萬8000元轉入州府財政通用基金(General Fund)。

精華 FAQ

  • 因為這幅將懸掛在新州議會大廈的肖像畫造價高達13.5萬元，刷新州史紀錄，且全數由納稅人資助的過渡帳戶支付，因此引發爭議。

  • 費用來自25萬元的州長交接過渡帳戶，該帳戶由納稅人出資，用於前後任州長交接期間的辦公、法律與人事開支，墨菲肖像已列入最後一份州預算。

  • 前州長克里斯蒂肖像費用為8.5萬元，即使按通膨調整約11.3萬元，仍低於墨菲的13.5萬元；更早三位州長肖像合計也只花7萬4500元。

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