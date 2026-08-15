學費漲6%可修學分減 新州理工學院生不滿

新澤西 理工學院(NJIT)才剛榮獲Money錢雜誌2026年度最佳性價比大學美名，近日卻因高層異動而調漲學雜費6%、下調學生每學期可修學分，學生聯署請願強烈抨擊。

政策調整後，NJIT全日制大學生每學期只能修讀17個學分，少於之前的19學分；超過部份須額外付費。

多數課程為3或4學分。NJIT理事會上月中旬批准學分縮減，多數學生三個月前已註冊秋季課程。

學生大表不滿，請願要求NJIT取消降低學分上限。請願書稱，大學生規畫一整學年課程後卻突然接到政策變更通知，多已敲定秋季課程表和畢業時間表。

根據NJIT理事會文件，2026-2027學年該校全日制本州大學生學雜費為2萬2426元，較去年上漲5.97%；外州生學費約為州內生的兩倍，也將上漲6%，住宿費上漲4%至5%。

大學部學生修讀課程的學分超過上限。但須額外付學分費。大學生每一學分費用將從600元上漲至699元。

學生請願書目前已有近1500個簽名，對每學期修滿18-19個學分才能按時畢業或獲雙學位的學生來說，須付額外學分費用。政策改變可能阻礙學生選擇選修課、輔修或參加加速課程，有些人將被迫延遲畢業。

政策改變與NJIT領導層更迭有關。前校長林竹進(Teik C. Lim)6月宣布卸任，由時任臨時校長佩萊斯科(John A. Pelesko)接任；佩萊斯科最近發信給全校學生稱，學費維持低漲幅使得校方欠缺靈活性，全美大學面臨國際學生大減、政府資助減少，無法繼續這麼做，大學部學生每學期最多修讀19個學分與成本嚴重脫節。

佩萊斯科又說，降低學分上限並提高學費能讓更多學生有機會獲學位，又能保障老師、實驗室以及各種資源。

Money錢雜誌日前公布 2026 年最佳大學排行榜，NJIT與另外兩所新州 大學一同榮獲性價比最高評價。

秋季班預訂 9 月 1 日開始。NJIT有 1萬2000多名學生。學分上限調整不會影響研究生或博士生。