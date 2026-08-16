新州運輸局新推出應用程式挨批「不準」 負評如潮

新州運輸局(NJ Transit)新版手機應用程式，通勤者大量使用，但惡評如潮，用戶抱怨資訊不準確。(新州運輸局官網)

新澤西州 州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)5月中隆重推出新州 運輸局(NJ Transit)新版手機應用程式，通勤者大量使用，但惡評如潮，用戶抱怨資訊不準確。

這款新程式是薛瑞爾第16號行政命令的核心內容，旨在改善新州公交乘客的出行體驗。

然而通勤者反映，應用程式有很多問題，就連新州運輸局局長賈恩(Priya Jain)在7月的運輸局董事會上都坦言家人抱怨這款應用程式；她說，市府承諾提供可用的應用程式，家人卻打電話說應用程式無法正常使用。

許多人在賓州車站 (Penn Station)或航港局客運總站(Port Authority Bus Terminal)等主要交通樞紐看手機、追蹤列車或巴士的運行狀態並啟用車票，高度依賴這款手機應用程式。

乘客抱怨的問題包括購票時被登出、列車和公車資訊不準確。許多人說，新版應用程式一些功能不如舊版資訊豐富。

新版應用程式也有優點，採用藍白配色，即使陽光直射也清晰易讀；此外，提供更多便捷的購票功能、利用衛星定位系統(GPS)追蹤鄰近公車站和火車站並提供到站資訊。

新款程式高度依賴GPS定位，乘客不必輸入大量資訊，但也讓用戶感到資訊過載，很難手動輸入GPS未顯示的鄰近公車站站名。

新州運輸局發言人查蒂爾(John Chartier)表示，新款程式5月發布以來已二度更新。

鐵路通勤者最大的抱怨是很難找到並使用「出發畫面」(Departure Vision)。查蒂爾表示，「出發畫面」仍是新版程式「列車」(Train)選項下的功能。

乘客表示，新版程式不如先前的列車時刻表實用，鐵路故障、快車改走慢車或新州運輸局須緊急調整路線時更是如此。通勤者也抱怨新程式資訊不準確，例如原本顯示即將進站的公車無故從螢幕上消失，程式裡未顯示的公車卻比有顯示的公車先到。