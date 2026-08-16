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新州運輸局新推出應用程式挨批「不準」 負評如潮

編譯周芳苑／綜合報導
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新州運輸局(NJ Transit)新版手機應用程式，通勤者大量使用，但惡評如潮，...
新州運輸局(NJ Transit)新版手機應用程式，通勤者大量使用，但惡評如潮，用戶抱怨資訊不準確。(新州運輸局官網)

新澤西州州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)5月中隆重推出新州運輸局(NJ Transit)新版手機應用程式，通勤者大量使用，但惡評如潮，用戶抱怨資訊不準確。

這款新程式是薛瑞爾第16號行政命令的核心內容，旨在改善新州公交乘客的出行體驗。

然而通勤者反映，應用程式有很多問題，就連新州運輸局局長賈恩(Priya Jain)在7月的運輸局董事會上都坦言家人抱怨這款應用程式；她說，市府承諾提供可用的應用程式，家人卻打電話說應用程式無法正常使用。

許多人在賓州車站(Penn Station)或航港局客運總站(Port Authority Bus Terminal)等主要交通樞紐看手機、追蹤列車或巴士的運行狀態並啟用車票，高度依賴這款手機應用程式。

乘客抱怨的問題包括購票時被登出、列車和公車資訊不準確。許多人說，新版應用程式一些功能不如舊版資訊豐富。

新版應用程式也有優點，採用藍白配色，即使陽光直射也清晰易讀；此外，提供更多便捷的購票功能、利用衛星定位系統(GPS)追蹤鄰近公車站和火車站並提供到站資訊。

新款程式高度依賴GPS定位，乘客不必輸入大量資訊，但也讓用戶感到資訊過載，很難手動輸入GPS未顯示的鄰近公車站站名。

新州運輸局發言人查蒂爾(John Chartier)表示，新款程式5月發布以來已二度更新。

鐵路通勤者最大的抱怨是很難找到並使用「出發畫面」(Departure Vision)。查蒂爾表示，「出發畫面」仍是新版程式「列車」(Train)選項下的功能。

乘客表示，新版程式不如先前的列車時刻表實用，鐵路故障、快車改走慢車或新州運輸局須緊急調整路線時更是如此。通勤者也抱怨新程式資訊不準確，例如原本顯示即將進站的公車無故從螢幕上消失，程式裡未顯示的公車卻比有顯示的公車先到。

精華 FAQ

  • 主要原因是資訊顯示不準確，乘客常遇到購票時被登出、列車或公車班次突然消失，甚至顯示未到站的車反而先到，讓通勤依賴大受影響。

  • 新版採藍白配色，陽光下也較清楚，並加入更多購票功能，還能透過GPS追蹤附近車站與到站資訊，讓使用者不必輸入太多資料即可查詢。

  • 發言人表示程式自5月推出後已經更新2次，並說乘客抱怨的「出發畫面」仍可在「列車」選項下找到，但實際上不少使用者仍覺得不好操作。

新澤西州 新州 賓州車站

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