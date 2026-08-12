新州米爾本高中 SAT成績蟬聯普通高中冠軍

SAT(Scholastic Assessment Test)是美國高中生幾乎都要考的考試。(pexels)

新澤西州 透過考試招生的公立特殊高中或磁校往往嚴選頂尖學生入學，其俗稱「美國高考 」的SAT(Scholastic Assessment Test)平均分數最高。

不過，新州 好幾所不必考試而採普通入學制的公立高中SAT考試成績也頗為優異；新州教育廳的最新數據顯示，位於艾塞克斯郡(Essex County)的米爾本高中(Millburn High School)SAT成績在普通入學高中當中連續第二年摘冠，平均得分1391分(滿分1600分)。

之後依序是莫瑟郡(Mercer County)的西溫莎-普萊恩斯伯勒高中南校(West Windsor-Plainsboro High School South)、西溫莎-普萊恩斯伯勒高中北校(West Windsor-Plainsboro High School North)。

如果將磁校和特殊高中也納入統計，普通入學制的米爾本高中SAT成績在新州名列第七。

新州州府數據顯示，新州多數SAT高得分學校都是磁校或特殊高中，這些學校招生過程嚴格而且競爭激烈，招生人數有限。SAT分數往往高於普通入學制的高中。

在整個新州，SAT總分最高的高中是米德爾塞克斯郡(Middlesex County)愛迪生磁校(Edison Academy Magnet School)，平均SAT分數1539分，距滿分1600分僅61分，較普通入學制的米爾本高中平均分數高出將近150分。

新州SAT平均得分1052分，其中數學分項平均519分、閱讀寫作平均533分；相較之下，全美SAT平均綜合得分1029分，數學分項508分、閱讀寫作521分。新州整體表現優於全美平均值。

根據全美大專院校所提供的資料，同樣位於新澤西州的羅格斯大學(Rutgers University)文理學院(School of Arts and Sciences) 2025年秋季班入學新生SAT平均分數介於1350分至1510分之間。