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新州米爾本高中 SAT成績蟬聯普通高中冠軍

編譯周芳苑／綜合報導
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SAT(Scholastic Assessment Test)是美國高中生幾乎都...
SAT(Scholastic Assessment Test)是美國高中生幾乎都要考的考試。(pexels)

新澤西州透過考試招生的公立特殊高中或磁校往往嚴選頂尖學生入學，其俗稱「美國高考」的SAT(Scholastic Assessment Test)平均分數最高。

不過，新州好幾所不必考試而採普通入學制的公立高中SAT考試成績也頗為優異；新州教育廳的最新數據顯示，位於艾塞克斯郡(Essex County)的米爾本高中(Millburn High School)SAT成績在普通入學高中當中連續第二年摘冠，平均得分1391分(滿分1600分)。

之後依序是莫瑟郡(Mercer County)的西溫莎-普萊恩斯伯勒高中南校(West Windsor-Plainsboro High School South)、西溫莎-普萊恩斯伯勒高中北校(West Windsor-Plainsboro High School North)。

如果將磁校和特殊高中也納入統計，普通入學制的米爾本高中SAT成績在新州名列第七。

新州州府數據顯示，新州多數SAT高得分學校都是磁校或特殊高中，這些學校招生過程嚴格而且競爭激烈，招生人數有限。SAT分數往往高於普通入學制的高中。

在整個新州，SAT總分最高的高中是米德爾塞克斯郡(Middlesex County)愛迪生磁校(Edison Academy Magnet School)，平均SAT分數1539分，距滿分1600分僅61分，較普通入學制的米爾本高中平均分數高出將近150分。

新州SAT平均得分1052分，其中數學分項平均519分、閱讀寫作平均533分；相較之下，全美SAT平均綜合得分1029分，數學分項508分、閱讀寫作521分。新州整體表現優於全美平均值。

根據全美大專院校所提供的資料，同樣位於新澤西州的羅格斯大學(Rutgers University)文理學院(School of Arts and Sciences) 2025年秋季班入學新生SAT平均分數介於1350分至1510分之間。

精華 FAQ

  • 艾塞克斯郡的米爾本高中連續第二年成為新州普通入學制高中SAT冠軍，平均成績為1391分，顯示其學生整體表現相當突出。

  • 若把磁校與特殊高中一併納入比較，米爾本高中在新州SAT排名第7；全州最高的是愛迪生磁校，平均1539分，明顯更高。

  • 新州SAT平均總分1052分，數學519分、閱讀寫作533分，皆高於全美平均1029分、數學508分、閱讀寫作521分，整體表現優於全國。

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