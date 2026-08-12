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年收20萬家庭 讀波士頓大學年付不到2萬

特派員黃惠玲／綜合報導
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波士頓大學(Boston University)宣布，符合資格的美國家庭若年收入...
波士頓大學(Boston University)宣布，符合資格的美國家庭若年收入低於20萬元，錄取的一年級新生每年支付的總就學成本最高不超過2萬元。(波士頓大學官方臉書)

波士頓大學(Boston University)宣布，將自2026-27學年起擴大財務援助，讓更多中等收入家庭學生能負擔私立大學教育費用。校方表示，符合資格的美國家庭若年收入低於20萬元，且資產狀況符合一般標準，錄取的一年級新生每年支付的總就學成本最高不超過2萬元。

根據校方方案「BU承諾」(BU Promise)，符合資格的學生將獲得全額學費補助，以及部分住宿與餐飲費用補助；所有依家庭經濟需求提供的助學金方案均不包含貸款。家庭年收入7萬5000元以下者，則無需支付任何就學費用。

波士頓大學校長吉莉安(Melissa Gilliam)表示，學校致力確保所有符合資格的學生都能接受具有轉型意義的教育，不應因經濟因素失去機會。她指出，改善大學可負擔性、降低畢業債務並協助學生未來就業，是校方重要目標。

這項措施反映近年美國頂尖私立大學擴大助學金政策的趨勢。由於許多私立大學公布的年度就學成本已突破10萬元，越來越多學校透過校內補助、獎學金及需求型援助，降低家庭實際負擔。

包括麻省理工學院(MIT)與哈佛大學(Harvard University)目前已提供年收入低於10萬元家庭足額財務援助，以支付就學費用；塔夫茨大學(Tufts University)則為年收入低於15萬元家庭提供學費補助；科爾比學院(Colby College)對年收入低於7萬5000元家庭提供全額費用補助。

根據全美大學與大學財務主管協會(NACUBO)資料，私立大學超過一半的新入學大學生可獲得校方提供的補助金。波士頓大學表示，目前約45%的本科生接受財務援助，去年共提供4億7300萬元大學部助學金。

波士頓大學招生與學生行政副校長塞多爾(Chris Sedore)表示，任何家庭都不應因認為學費過高而放棄申請，「我們鼓勵所有家庭提出財務援助申請。」

近年美國高等教育成本持續攀升，許多名校紛紛透過提高中產階級援助門檻，試圖吸引更多優秀學生，同時降低家庭因高昂學費產生的負擔。

精華 FAQ

  • 校方宣布將自2026-27學年起實施新方案，透過「BU承諾」擴大對中等收入家庭的助學支持，目標是提高私立大學可負擔性，讓更多學生能安心申請並入學。

  • 符合資格的美國家庭若年收入低於20萬元，且資產狀況符合一般標準，錄取的一年級新生每年支付的總就學成本最高不超過2萬元，並可獲得學費、住宿與餐飲補助。

  • BU Promise提供全額學費補助與部分住宿、餐飲補助，且依需求核發的助學金不含貸款。這也反映美國頂尖私校近年提高助學門檻、降低中產家庭負擔的趨勢。

波士頓 貸款 麻省理工學院

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