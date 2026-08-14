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資深房產顧問王芳談房屋交割時哪些錯誤需要避免

新澤西訊
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房屋即將交割（Closing），最後一周千萬別犯這六個錯誤

每年七、八月都是美國房地產成交（Closing）最繁忙的時候。許多家庭為了趕在孩子開學前入住新家，都會選擇在這個時間完成交易。然而，很多買家以為貸款批准後就萬事大吉，其實最後一周才是最容易出現意外的時候。以下六件事，建議一定要注意。

第一，不要申請新的信用卡或貸款。 即使只是購買傢俱、汽車或家電分期付款，銀行都有可能重新審核你的信用狀況，嚴重時甚至影響貸款批准。

第二，不要隨意更換工作。 即使薪資更高，也建議等房屋正式交割後再辦理，以免貸款機構要求重新審核收入證明。

第三，不要進行大額消費。 銀行通常會再次核對帳戶資金，確保首付款和交割費用來源穩定。

第四，提前安排水、電、煤氣、網路等帳戶轉移。 交房當天就能正常入住，避免影響日常生活。

第五，認真完成最終驗房（Final Walk-through）。 檢查賣方是否完成約定維修，屋內設備是否正常運作，確認房屋狀況與合同一致。

第六，準備好交割當天所需文件。 包括政府簽發的身份證件、銀行本票（或確認電匯已完成）、購房保險資料及律師要求的其他檔。

房屋交割只是幾個小時，但準備工作卻決定整個交易是否順利。提前做好這些細節，不僅可以避免最後一刻出現意外，也能讓搬進新家的第一天更加輕鬆愉快。

新州千萬房產經紀王芳作為新州資深房地產投資顧問，是新州地產協會2018-2024卓越銷售獎得主。具有10年以上從事房地產優質學區房買賣和租賃，商業樓宇投資，物業管理等經驗。主要做新州北部和中部。歡迎隨時諮詢，多一份建議，多一份保障。手機：551-580-4856 微信：wschreck1

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